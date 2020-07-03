03.07.2020 14:54

Доллар и евро резко взлетели в цене

На пятницу, 3 июля в НБУ установили курс гривны к доллару США на уровне 27,18 грн за $1 - по сравнению с предыдущим банковским днем валюта США взлетела в цене сразу на 41 копейку.



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Отметим, что еще до отставки Смолия в МВФ спрогнозировали курс гривны до конца 2020 года на уровне 30 за $1.

Подорожали сегодня и евро с российским рублем. Европейская валюта выросла в цене на 66 копеек - до 30,65 гривен. Российский рубль подорожал не так значительно. Его цена сегодня - 0,385 грн.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:36 на наличном рынке находились на уровне 27,127/27,222 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, 2 июля на курсовые изменения на межбанке в течение дня отреагировали и обменные пункты. Наличный рынок в четверг открывался котировками 26,80-26,90 грн/$, к середине дня они выросли до 26,96-27,04 грн/$.

Курс на черном рынке