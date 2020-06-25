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25.06.2020  12:34   

Курс доллара в четверг: почему валюту будет лихорадить

После четырехдневного укрепления гривна ослабила позиции.


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Валютные торги четверга будут достаточно активными. Основных мотиваторов для межбанка будет три:

1) Приближение трехдневных выходных и завершение месяца, квартала и полугодия. У клиентов уже почти нет времени на закрытие своих внешних расчетов перед праздниками (три выходных 27-29 июня) и они будут сегодня активно закрывать свои сделки. Это увеличит статистику операций;

2) Возможные дальнейшие продажи валюты Нафтогазом и действия нерезидентов. Похоже — основные продажи валюты госкомпанией под расчеты с бюджетом до конца июня уже проведены. Но при этом, недостающие суммы Нафтогаз продолжит порционно сливать на рынке в моменты роста котировок (как это было, например — вчера).

Выходы нерезидентов на торги с покупкой валюты будут конечно будоражить рынок с ситуативным ростом котировок и именно в такие моменты у Нафтогаза будет возможность продавать валюту подороже;

3) Период активных расчетов государства с экспортерами по возмещению НДС. Пока государство не было особо щедрым в части расчетов с бизнесом, но до конца месяца остается все меньше времени и экспортеры ждут скорого прихода основных сумм НДС. Они уже не спешат продавать валютную выручку, стараясь подобрать оптимально высокий курс, что работает против гривны.

Сегодня межбанк снова останется полностью зависимым от поведения крупных игроков и их курсовых задач.

Попытки раскачать курс и сыграть «на повышение» усилятся, так как рынок понимает, что Нафтогаз уже не будет проводить «аукционы неслыханной щедрости» и начнет уже продавать валюту только в моменты максимального роста котировок (основные объемы продаж валюты под расчеты с государством он уже провел).

Сегодня котировки по состоянию на 11:12 на наличном рынке находились на уровне 26,616/26,713 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют 25 июня - доллар опять дорожает - фото 3

Накануне подскочил курс американской валюты и в обменных пунктах. Наличный рынок в среду открывался котировками 26,63-26,67 грн/$, к середине дня они выросли до 26,65-26,69 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 26,678/26,741;
  • EUR 29,859/29,969;
  • RUB 0,374/0,378.

Курс валют 25 июня - доллар опять дорожает - фото 4

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, межбанк, доллар
 
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