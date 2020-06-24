24.06.2020 12:51

В чом интрига и какой курс доллара 24 июня

Валютный рынок в среду продолжит эстафету вторника в части роста активности клиентов и самих банков.



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Торги во вторник пришли при явном перевесе предложения над спросом. Главным спасателем доллара стал регулятор, неоднократно выкупавший валюту сначала по 26,64, затем по 26,6 и 26,59, и в результате за день улучшивший свой результат предыдущих двух недель.

Официальный курс на среду, 24 июня, установлен Нацбанком на уровне 26,6 грн/$, что на 7 копеек ниже в сравнении с предыдущим банковским днем.

По ожиданиям банковских казначеев, в среду торги на межбанковской валютной бирже будут проходить в диапазоне 26,55-26,65 грн/$.

Эстафету, с элементами интриги, продолжат следующие факторы влияния на валютный рынок:

1) Расчеты с Минфином Украины по аукциону ОВГЗ. Сегодня покупатели должны перечислить порядка 6,2 млрд гривен за купленные 23 июня облигации. Такие ресурсные потоки приведут к ситуативному увеличению дефицита гривны на межбанке, что опосредованно повлияет и на статистику валютного рынка;

2) Приближение трехдневных выходных и последующего конца месяца. Компаниям нужно торопиться закрыть свои внешнеэкономические операции перед праздниками (чтобы не зависнуть потом в нерабочий в Украине понедельник с товарами и расчетами) и вообще уже готовиться к завершению месяца, квартала и полугодия. Это также увеличит статистику операций;

3) Возможные дальнейшие продажи валюты Нафтогазом и действия нерезидентов. Конечно, госкомпания итак уже активно «залила» рынок валютой (чего стоят только, например, вчерашние распродажи доллара), но до конца месяца осталось всего несколько рабочих дней и 39 млрд гривен перечислений в бюджет еще явно не накоплены и полностью не перечислены. Поэтому, мы еще увидим Нафтогаз на валютном рынке в ближайшие дни.

4) Начало самых активных расчетов государства с экспортерами по возмещению НДС. Экспортеры очень рассчитывают на эти гривневые средства и периодически уже не спешат продавать валютную выручку, стараясь подобрать оптимально высокий курс (что с учетом распродаж Нафтогаза — достаточно проблематично). Поэтому часть экспортеров не торопится тратить валюту, предпочитая дождаться лучших времен по курсу и тратя получаемую гривну от государства. Это частично работает против гривны, но перекрывается пока операциями по продаже валюты Нафтогаза.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:13 на наличном рынке находились на уровне 26,589/26,642 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне курс американской валюты просел и в пунктах обмена валют. Наличный рынок во вторник открывался котировками 26,67-26,71 грн/$, а к середине дня они снизились до 26,63-26,69 грн/$.

Курс на черном рынке