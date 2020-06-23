23.06.2020 11:49

Валюта во вторник 23 июня: почему возможны сюрпризы

Валютный рынок во вторник может преподнести некоторые сюрпризы как в части поведения курса, так и объемов операций. Межбанк будет полностью зависимым от поведения всего нескольких ключевых игроков и их курсовых задач.



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Выходы/невыходы на торги Нафтогаза с продажей валюты под бюджетные проплаты, интервенции НБУ по выкупу излишка предложения доллара и ценники этих операций, а также операции нерезидентов по покупке валюты через СИТИбанк — вот основные «маячки» для сегодняшнего рынка.

Даже проводимый сегодня аукцион Минфина по размещению ОВГЗ (чиновники будут размещать облигации по 500 млн грн на 98 и 154 дня, а также без ограничения объемов на 245, 329, 609 и 966 дней) и начало периода основных выплат возмещений НДС экспортерам — сегодня сыграют второстепенную роль. По первому событию — из-за того, что расчеты будут по этим облигациям завтра и основными покупателями будут местные игроки (то есть большого притока валюты под эти сделки от нерезидентов на межбанке во вторник ждать не стоит), а по второму — возмещения НДС, если и поступят сегодня клиентам, то только к концу дня и сыграть на торгах не успеют.

Ценники НБУ при интервенциях и котировки нерезидентов (тех иностранцев, кто выходит из украинских облигаций и покупает валюту) и сформируют 23 июня курсовой тренд на межбанке.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:05 на наличном рынке находились на уровне 26,639/26,719 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне американская валюта ослабла и в пунктах обмена валют. Наличный рынок в понедельник открывался котировками 26,72-26,76 грн/$, но к середине дня они снизились до 26,69-26,73 грн/$.

Курс на черном рынке