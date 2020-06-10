10.06.2020 12:34

Курс доллара и евро: почему в среду снова будет нескучно

Середина рабочей недели снова пройдет достаточно нестандартно на валютном рынке.



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Есть много новостей и факторов, которые серьезно повлияют на настроения участников торгов и опосредованно на курс.

Вот основные:

1) Транш МВФ. После многочисленных переносов, недомолвок и дополнительных условий — наконец-то вчера ночью руководство фонда приняло решение о выделении Украине $2,1 млрд в виде первого транша по программе stand-by на общую сумме $5 млрд. Это ускорит получение страной и других денег международных организаций и поддержит бюджет в период карантина. Но значительное число дополнительных условий для получения следующих траншей (ориентировочно осень и зима этого года, а остаток — в 2021 году) — обещает Украине «жаркую» политически насыщенную жизнь уже в ближайшее время;

2) Расчеты по аукциону Минфина по ОВГЗ. Сегодня день расчетов за купленные вчера инвесторами бумаги на общую сумму 17,8 млрд гривен (в том числе на 353, 3 млн евро). Такие значительные денежные потоки — существенно повлияют на ресурсный и опосредованно на валютный рынок, что сыграет в пользу нацвалюты;

3) Хозяйственная деятельность клиентов и действия нерезидентов. Компании уже вышли после спячки после трех выходных (6-8 июня Украина отмечала Троицу) и сегодня их активность на рынке возрастет.

Кроме этого, вчера на торгах были замечены и нерезиденты, которые продолжают постепенно выходить из украинских облигаций и покупают валюту. Именно их покупки в сочетании с ростом спроса на валюту со стороны крупных импортеров — подыграли росту котировок во вторник 9 июня.И у нас есть основания утверждать, что и сегодня они будут активно выходить на межбанк с покупками доллара и евро. Это сработает против гривны и увеличит статистику торгов. По нашим прогнозам объемы операций на межбанке сегодня вырастут до $240-250 млн при заключении до 600-640 сделок и более;

4) Предстоящее решение ФРС США. Это повлияет на все рынки — от золота до всех других сырьевых рынков, а также на фондовый и валютный. В том числе — на пару евро/доллар и опосредованно на курс гривны относительно евровалюты.

Спекулянты продолжат играть в формате «в две стороны» и подстраиваясь под действия крупных игроков — пытаться снова раскачать котировки как доллара, так и евро. Тем более, что предстоящие решения ФРС будут провоцировать продолжение валютных ралли по евро/доллар. Нацбанк продолжит пополнять резервы за счет интервенций при излишке доллара на торгах.

Кроме этого, сегодня чиновники НБУ рассмотрят вопрос об изменении учетной ставки и по нашему мнению — снизят ее на 0,5-1,5% годовых, аргументируя это низкими темпами инфляции и необходимостью поддержки экономики в период борьбы с коронавирусом.

По прогнозам «Минфина» в среду коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,50-26,75 гривен с периодическими существенными колебаниями котировок в моменты выхода на торги крупных игроков.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:16 на наличном рынке находились на уровне 26,609/26,679 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, накануне курс американской валюты немного подрос в пунктах обмена валют. Наличный рынок во вторник открывался котировками 26,64-26,67 грн/$, а к середине дня они выросли до 26,65-26,71 грн/$.

Курс на черном рынке