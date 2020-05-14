14.05.2020 12:21

Экономика стоит и доллар никому не нужен - курс на 14 мая теряет интригу

Тем не менее этот четверг пройдет на валютном рынке очень неоднозначно



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С одной стороны — приближается период бюджетных платежей у клиентов и на фоне общего гривневого безденежья у компаний в условиях карантина — период концентрации ресурсов под расчеты с государством у бизнеса растягивается во времени. Поэтому компании не спешат отвлекать ресурсы на оплату валютных контрактов (если сроки по ним еще это позволяют), а пытаются собрать необходимую гривну. Если добавить к этому еще и рост неплатежей между контрагентами — на рынке нет особого спроса на валюту, так как у импортеров просто нет гривны на ее покупку. Дефицит гривны работает в пользу укрепления нацвалюты.

С другой стороны — проседание курса последних дней начало привлекать тех нерезидентов, кто все же уходит с нашего рынка ОВГЗ и они периодически активно и в то же время «без лишнего шума» стали покупать валюту под вывод ее за границу и фиксацию своих результатов по игре с нашими облигациями. Это периодически добавляет неожиданного спроса на валюту на межбанке, когда кто-то из игроков с нашими бумагами появляется на межбанке с покупкой.

В целом, сегодняшний день на торгах пройдет под действием двух факторов — ситуативных задач крупных игроков по покупке/продаже валюты и возможных новых интервенций НБУ по выкупу доллара в случае его излишка на рынке. Котировки интервенций Нацбанка продолжат фактически диктовать всему межбанку ценовые ориентиры по курсу в течение дня. Спекулянты будут работать в четверг только в формате «в две стороны», так как конечного покупателя на предлагаемую ими «разогретую» по курсу валюту — им находить все сложнее.

«Минфин» прогнозирует коридор по доллару 14 мая на межбанке в пределах 26,60-26,85 гривен с объемами операций до $160-190 млн при совершении до 430-490 сделок.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:48 на наличном рынке находились на уровне 26,662/26,779 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, накануне курс доллара остался в обменных пунктах практически неизменным. В среду наличный рынок открывался котировками 26,83-26,88 грн/$, а к середине дня диапазон сократился до 26,83-26,86 грн/$.

Курс на черном рынке