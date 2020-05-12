12.05.2020 11:25

Вторник на валютном рынке: что будет с долларом

Вторник пройдет достаточно динамично на валютном рынке после трех выходных.



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Вторник пройдет достаточно динамично на валютном рынке после трех выходных.

С одной стороны — вырастет активность большинства клиентов (как тех, кто работал во время карантина), так и тех, кто после послаблений с 11 мая — вернется к трудовой деятельности хотя бы в усеченном масштабе. И хотя эти послабления в основном коснутся лишь внутреннего рынка — опосредованно это повлияет на весь бизнес в стране. Те же парихмахерские или другие объекты быта станут больше потреблять импортных товаров, что отразится на их закупках импортерами. Так произойдет и со всеми другими бизнесами, получившими послабления с 11 мая. Это произойдет не за один день — но на валютном рынке начнет отражаться.

С другой стороны — будет зачислена валютная выручка за нерабочий в Украине понедельник 11 мая ( Европа и США работали) и это добавит предложение валюты на межбанке. Кроме этого, сегодня состоится аукцион Минфина по продаже гривневых ОВГЗ на 77 и 196 дней. Последние результаты подобных размещений были достаточно хорошими для чиновников и они надеются, что и сегодня часть иностранцев поучаствует в покупках этих бумаг. Если это произойдет — на межбанк сегодня и завтра могут выйти дополнительные средства в валюте от тех нерезидентов, кто купит украинские облигации. Мы не рассчитываем на большие объемы таких иностранных вливаний, но они будут.

Все это пока работает на гривну, а против нацвалюты может сработать один существенный фактор — выходы крупных игроков с покупкой валюты под финансирование своих внешних обязательств и торговых контрактов. На нашем достаточно малообъемном рынке — выход с покупкой даже $50-60 млн -способен существенно разворачивать курс на торгах.

По прогнозам «Минфина» коридор по доллару 12 мая на межбанке будет находиться в пределах 26,70-27,05 гривен, а объемы операций составят до $230 млн при совершении до 660 сделок.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 26,65-26,90 и продажа 26,95-27,15 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,90-26,95 гривен и продажа 27,00-27,10.