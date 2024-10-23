23.10.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 жовтня

Прогноз погоди для Харкова передбачає хмарний день. Ранок та перша половина дня будуть похмурими, проте ближче до вечора небо частково проясниться, хоч і ненадовго — хмари швидко повернуться. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3° тепла, вдень 15–17°.

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.

Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди. Горобці купаються в калюжах — до затяжного дощу.

якщо на вулиці бруд і сльота – снігу не буде до 4 листопада;

морозу ще не було – ще 4 тижні зими не буде;

верба пожовкла і скидає листя – до ранньої зими;

вітер північний або східний – до швидких холодів;

зазвичай цього дня чекають першого снігу і заготовляють дрова на зиму.