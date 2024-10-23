Прогноз погоди у Харкові на 23 жовтня

Прогноз погоди для Харкова передбачає хмарний день. Ранок та перша половина дня будуть похмурими, проте ближче до вечора небо частково проясниться, хоч і ненадовго — хмари швидко повернуться. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
23 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 1–3° тепла, вдень 15–17°.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди. Горобці купаються в калюжах — до затяжного дощу.
День сприятливий для завершення розпочатих справ і підбиття підсумків. Емоційна стабільність допоможе ухвалювати зважені рішення навіть у складних ситуаціях.
Прогноз погоди для Харкова передбачає хмарний день. Вранці можливий дощ, остання частина дорби буде сухою.
У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.
влажность:
давление:
ветер: