31.12.2023 07:30 Рита Парфенова

31 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У сучасній традиції 31 грудня є окремим від Нового року святом, під час якого розпочинаються урочистості щодо зустрічі наступного року.





До настання чарівної ночі ще цілий день, тож цілком можна встигнути відзначити наступні дати.

За старослов'янським календарем останній день року – День Святої Меланії (Маланьї) – у народі називається Щедрий (Васильєв) вечір або Коляда. Для багатьох віруючих людей Старий Новий рік має особливе значення, оскільки відсвяткувати його можуть лише після закінчення Різдвяного посту.



Охоронці традицій кажуть, що Щедрий вечір потрібно зустрічати не просто гуляннями, а суцільним карнавалом із чоловіком, одягненим у Маланку. Напередодні Нового року за старим стилем будинок мають відвідати щедрувальники, які традиційно «водять козу».



З Маланьєю пов'язане поняття достатку, великих приготувань. Звідси пішла приказка «Як на Маланьїне весілля». Вважалося, що щедрий (багатий) стіл забезпечить господареві достаток на весь рік. Цього вечора готували Щедру кутю, яку заправляли смальцем. Цінувалися і страви зі свинини, бо святий Василь вважався покровителем свинарів.



На Василя, як і на Різдво, готують кутю, яка називається щедрою. Варити її потрібно рано вранці, при цьому, ретельно стежачи за процесом - за старих часів вважалося, що якщо кутя вилізе з горщика або сам горщик трісне, бути біді. Тому якщо кутя вдавалася, її з'їдали дочиста, якщо ж збувалася якась із поганих прикмет – викидали разом із горщиком, бажано в ополонку.



До новорічної вечері, як і на Різдво, заведено сідає всією родиною. Дуже важливо, щоб одяг у цей день був ретельно випраним і чистим. Після вечері було прийнято ходити до сусідів і попросити один одного прощення за можливу провину один перед одним, щоб Новий рік зустріти в мирі та злагоді.



На Харківщині святковий обхід дворів розпочинався з ранку, коли хлопчики та дівчатка окремо обходили двори з привітаннями та доброзичливістю («меланкували»). В Україні під час щедрування серед ряжених були Василь та Маланка. Новорічний вечір в українців пов'язаний із дівочими ворожіннями про шлюб. У деяких місцях перед світанком господар виносив з хати сніп-дідух, що стояв у червоному кутку з Різдва, а також солому зі столу та з підлоги, і спалював це все біля воріт, на дорозі чи в саду.



Хлопці цього вечора могли отримати другий шанс – якщо сватання для якогось хлопця пройшло невдало, і він отримав відмову, ввечері напередодні Нового року він міг повторити спробу.

Прикмети дня:

Не слід позичати гроші, інакше весь рік пройде в боргах. Навпаки, отримувати гроші можна – це до прибутку.

Щоб майбутній рік пройшов успішно, варто до опівночі попросити вибачення у рідних та близьких, перегорнувши нову сторінку життя.



Вважається, що під час святкової вечері на столі має горіти свічка, яка оберігатиме дім та його мешканців від неприємностей.

На святковому столі обов'язково повинні бути страви зі свинини, щоб худоба була плідною, а в сім'ї панував мир і лад.



Якщо в господині на Щедрий вечір вийде смачна кутя, то її потрібно повністю з'їсти за столом. Якщо частування вийде невдалим, його слід викинути в ополонку.

Що не можна робити 31 грудня

З приводу останнього дня в календарному році існує безліч забобонів, а вірити в них чи ні — справа кожного.

Народна чутка говорить, що в цей день не можна лаятися за святковим столом, бо в дім прийде нещастя.

Порожній новорічний стіл обіцяє голод та бідність.

Також не радять викидати залишки їжі після застілля, щоб не прогнати успіх.

У цей день не рекомендують стригти волосся та нігті, а також зашивати одяг

Крім того, не радять відмовляти у гостинності, щоб у результаті не опинитися самому в нужді.

Також цього дня

1596 року народився Петро Могила, український політичний, церковний і освітній діяч України, святий.



1869 – англійський архітектор, інженер та археолог-аматор Джон Вуд виявив на південь від Ізміру на семиметровій глибині руїни сьомого дива світу – легендарного храму Артеміди Ефеської.



1879 – Томас Едісон вперше продемонстрував електричну лампу розжарювання.



1904 – вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді – Лонгакр) у Нью-Йорку.



1923 – вперше у світі по радіо пролунали новорічні куранти – це був англійський Біг-Бен.



1935 – Чарльз Дарроу запатентував гру «Монополія», яку вигадав у 1933 році.



1937 – народився сер Ентоні Філіп Хопкінс, британський кіноактор («Мовчання ягнят», «Ганнібал», «Знайомтеся, Джо Блек», «Тор»).



1938 – в Індіанаполісі доктор Харгер офіційно представив «бухометр» – перший прилад, що визначав по видихуваному водієм повітрі стан його алкогольного сп'яніння.



1943 – народився сер Бен Кінгслі, британський актор («Список Шіндлера», «Острів проклятих», «Щаслива кількість Слевіна», «Ганді»).



1959 – народився Вел Кілмер, американський кіноактор («Бетмен назавжди», «Привид і пітьма», «Святий»).



1968 – перший політ здійснив перший у світі надзвуковий пасажирський літак Ту-144.



1973 – в одному з клубів Сіднея відбувся дебютний виступ легендарного австралійського рок-гурту AC/DC.



1985 – у Британії народилася дівчинка, яка отримала при народженні волею батьків 139 імен.



1992 – припинила існування спільна держава чехів і словаків – Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки – Чеська та Словацька.



1999 – «Я устал, я ухожу...» Борис Єльцин оголосив про дострокове складання повноважень президента Російської Федерації.



2004 – на Тайвані офіційно відкрили хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі – 509 метрів.



2009 – у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, яка працювала з 1983 року.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Меланія, Михайло, Петро.

за Юліанським календарем: Віра, Віктор, Володимир, Георгій, Єлизавета, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Мартін, Михайло, Модест, Микола, Севастьян, Семен, Сергій, Софія, Фаддей, Федір.