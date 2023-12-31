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31.12.2023  09:09   Дмитро Колонєй

Загарбники вбили мешканців Харківщини: маштабна атака ворога

Загарбники здійснили масштабну атаку на Харківщину.

Як повідомляя РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції 
  • В Боровій внаслідок обстрілів загинули 2 мирних мешканців – 55-річна жінка та 59-річний чоловік. Їх тіла дістали з-під завалів вщент зруйнованих приватних будинків. 
  • В Харкові  було дві хвилі обстрілів: ракетами (встановлено, що в центр міста прилетіло дві ракети Іскандер М, в Індустріальний район - 3 ракети С300), потім БПЛА Shahed. Поранено 28 людей, у тому числі двоє дітей. Всі цивільні. В будинках виникли пожежі. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення, автомобілі. Всі профільні служби оперативно прибули на місця влучань російських ракет і БПЛА.
Слідчі, криміналісти, вибухотехніки оглянули місця подій, зібрали речові докази – уламки снарядів, опитали місцевих мешканців. Відкриті кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни російськими військовими злочинцями. Окрім того, поліція взяла під охорону приміщення, в яких були вибиті вікна і двері - більше 50 об`єктів.  До роботи вночі було залучено близько 500 поліцейських! 
 
  • Під обстрілами росіян упродовж  доби перебувала Куп’янська, Дергачівська, Вовчанська територіальні громади. По населених пунктах ворог гатив з артилерії, мінометів, застосовував авіацію, зрівнюючи з землею села та селища Харківщини.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, бивстов, харків, агрессия россии
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