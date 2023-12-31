    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Комунальники Харкова усувають наслідки обстрілів
31.12.2023  09:58   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова усувають наслідки обстрілів

Якими роботами займалися працівники підприємчтва розповіли у КП «Харківблагоустрій».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», робітники підприємства  усувають наслідки ворожих обстрілів у Київському та Шевченківському  районах:

прибирають скло, вибиті віконні рами та габаритне сміття.

 

Источник:   Міськрада
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 