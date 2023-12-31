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31.12.2023  10:11   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про наслідки ворожої атаки на Харків

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, зафіксовано чотири влучання «шахедів».


Ігор Терехов розповів про наслідки ворожої атаки на Харків
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словам мера Харкова Ігоря Терехова внаслідок нічної атаки російських безпілотників на місто пошкодження зазнали будівлі в центрі міста.
 
За словами Ігоря Терехова усього в Харкові зафіксували чотири влучання «шахедів». Були пошкоджені житлові будинки, офіси та кафе. 
 
«Зокрема, суттєво постраждали три знакові для Харкова будівлі в центрі міста. Зараз усі наші комунальні служби працюють над тим, щоб якомога швидше усунути руйнації», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також він повідомив, що напередодні ворог вдарив по готелю «Kharkiv Palace» та житловому будинку балістичними ракетами «Іскандер».
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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