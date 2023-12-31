31.12.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День схиляє до спілкування з близькими та друзями, прогулянок на природі, романтичних побачень та взагалі – отримання задоволення від життя.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки категорично не рекомендують Овну діяти поодинці! Це день, коли самостійно він нічого не вирішить, а якщо спробує, то результат виявиться плачевним. Так що якщо Овен захоче вирішити якесь важливе питання, йому хоч-не-хоч доведеться обговорити його з оточуючими, вислухати їхню думку, знайти компроміс. Однак результат буде коштувати витрачених зусиль: такий, здавалося б, складний шлях виявиться значно ефективнішим за прямий.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю не слід лізти в авантюри – і в роботі, і в особистому житті, і будь-яких інших справах. Скрізь, де він хоча б трохи розраховує на удачу, його можуть чекати збої: удача візьме собі відгул. Втім, щоб уникнути неприємностей, Тельцю достатньо не ризикувати, дотримуючись у всьому перевіреного, консервативного курсу. Або зайнятися простими справами: робити їх все одно колись треба, а помилки в них не надто страшні.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам не варто покладатися лише на себе – самовпевненість може призвести до помилок та збоїв. У цей день Близнюки можуть легко не помітити того, що знаходиться прямо у них перед носом, або помилитися в елементарному питанні. Зате у Близнюків чудово вийде працювати в парі: якщо хтось із близьких людей люб'язно погодиться контролювати їх, Близнюки стануть куди уважнішими і менш розсіяними.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку не варто братися за великі проекти за участю інших – навряд чи вдасться їх здійснити. Те саме стосується і будь-яких спільних починань. Єдина людина, на яку Рак може хоча б трохи покластися, – це вона сама, а отже, є сенс зосередитись на тих проектах, де він особисто за все відповідає. І де йому за всього бажання ніхто не зможе перешкодити.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки радять Леву влаштувати презентацію свого проекту або навіть самого себе: оточуючі відмінно до цього поставляться! День схиляє Лева до того, щоб говорити мовою образів та емоцій, – а це саме та мова, яку всі навколо сприймуть на «ура». Іншими словами, Леву не варто завантажувати мозок слухачів цифрами та фактами. Досить яскравих, заразливих емоцій – і люди за ним охоче підуть!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві слід приготуватися до того, що далеко не все виявиться таким, як здається на перший погляд. При цьому сюрпризи можуть бути приємними, так і не дуже. Наприклад, можуть виникнути несподівані труднощі та пробуксування у справах, які Діва вважала давно вирішеними. У той же час якісь складні питання можуть вирішитися самі собою, як за помахом чарівної палички. Іншими словами, протягом дня Діві варто тримати руку на пульсі і бути готовою до будь-яких несподіваних поворотів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День не схиляє Терези аналізувати або вдаватися в подробиці. Терези можуть на ходу приймати рішення або відкидати ідеї, підкоряючись лише внутрішньому пориву. Однак, зірки попереджають їх, що покладатися на інтуїцію не варто. Передчуття, швидше за все, виявляться оманливими, а засновані ними рішення – неправильними. Щоб уникнути можливих ускладнень і неприємностей, Терезам не слід рубати з гарячого. І тим більше не ставити крапку в якомусь важливому питанні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону треба бути тричі обережним – особливо у всьому щодо ризикованих проектів та авантюр. Зірки кажуть, що на успіх у цей день покладатися не слід, є ризик зазнати нищівного краху. Тож якщо раптом Скорпіонові здасться, що шанс сам пливе до нього в руки, йому не варто ризикувати. Найрозумніше почекати час, відклавши проект на потім: згодом ситуація зміниться і Скорпіон зможе повернутися до того, що задумав.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Інтерес Стрільця здатний призвести до зворотного результату. Замість того, щоб просуватися вперед, Стрілець зі своїм старанним прагненням може викликати у оточуючих роздратування, і це гальмуватиме всі його починання. Щоб подібного не сталося, зірки радять Стрільцеві поберегти свої сили та провести день у спілкуванні з близькими людьми. Ну а якщо ситуація вимагатиме від Стрільця активності, намагатись не виявляти зайвого прагнення.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки радять Козерогу розслабитися і добре відпочити. Йому це просто необхідно, щоб відновити виснажений запас енергії та життєвих сил! Щоправда, розраховувати на розуміння оточуючих не доводиться, а отже, Козерогові доведеться вигадати, як імітувати діяльність без шкоди для себе та інших. Можливо, частину своїх обов'язків вдасться перекласти на плечі інших, а іншу взагалі відкласти в далеку скриньку. Нехай Козерога це не обтяжує: вже днями він візьметься за справи з новими силами!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію необхідно струснути. Таке враження, що йому все байдуже! Насправді ж емоції Водолія притупила рутина, і якщо він зуміє внести різноманітність у свої дні, то пожвавить і згаслий ентузіазм. Можливо, є сенс відкласти на час усі справи та вирушити кудись на відпочинок. Або ж навпаки – взятися за новий проект, який обіцяє нові перспективи. Нехай навіть ці перспективи зрозумілі не до кінця, невелика авантюра піде Водолію на користь, повернувши йому свіже сприйняття «тут і зараз».

Риби (20 лютого – 20 березня)

Будь-який механізм, гвинтиком якого є Риби (чи то родина, робота чи щось ще), здатний раз у раз давати прикрі збої. І хоча ці збої полягатимуть переважно в дрібницях, вони можуть сильно відволікати Риб, заважаючи зосередитися. Як результат, їм буде складно похвалитися хорошими результатами цього дня. Втім, навряд чи хтось із оточуючих, навіть начальство, чекатиме від Риб подвигів на тлі загальних пробуксувань та проблем.