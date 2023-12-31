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31.12.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

31 грудня очікується хмарна погода. Вночі невеликі опади. Вдень місцями невеликі опади.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, вдень місцями пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 0 - 5° тепла, вдень 1 - 6° тепла.

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Народні прикмети

  • Чим сильніші морози, тим менше можливі у майбутньому снігопади й заметілі.
  • Погода останнього дня року віщує, яким буде майбутній липень.
  • Хто чхне протягом дня, той весь рік буде щасливим.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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