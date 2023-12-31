Прогноз погоди у Харкові на 31 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
31 грудня очікується хмарна погода. Вночі невеликі опади. Вдень місцями невеликі опади.
Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, вдень місцями пориви 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 0 - 5° тепла, вдень 1 - 6° тепла.
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День схиляє до спілкування з близькими та друзями, прогулянок на природі, романтичних побачень та взагалі – отримання задоволення від життя.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
У сучасній традиції 31 грудня є окремим від Нового року святом, під час якого розпочинаються урочистості щодо зустрічі наступного року.
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