31.12.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

31 грудня очікується хмарна погода. Вночі невеликі опади. Вдень місцями невеликі опади.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, вдень місцями пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 0 - 5° тепла, вдень 1 - 6° тепла.

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Народні прикмети

Чим сильніші морози, тим менше можливі у майбутньому снігопади й заметілі.

Погода останнього дня року віщує, яким буде майбутній липень.

Хто чхне протягом дня, той весь рік буде щасливим.