06.11.2023 07:30 Рита Парфенова

6 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

6 листопада оголошено Міжнародним днем ​​запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.

Цей День у 2001 році започаткувала Генеральна Асамблея ООН з метою привернення уваги до екологічних наслідків воєн.

У резолюції йдеться, що людство завжди вважало військові втрати за кількістю вбитих і поранених солдатів і мирних жителів, зруйнованих міст та інфраструктури, водночас ніхто не звертав уваги на навколишнє природне середовище, яке залишалося непомітною жертвою війни. Для перемоги у протистоянні засипали колодязі, спалювали посіви, вирубували ліси, вирізали худобу.



В ООН підрахували, що за останні 60 років щонайменше 40% усіх внутрішніх конфліктів були пов’язані з експлуатацією природних ресурсів: деревини, алмазів, золота та нафти. Причиною протистояння ставали також такі дефіцитні ресурси, як родючі землі та вода.



* * *



У світі відзначають Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини. Чимало звірів присипляють, так і не дочекавшись своїх господарів. Тварини по всьому світу стають жертвами людської жорстокості. Хтось вмирає під колесами авто, хтось від рук браконьєрів або садистів. Крім цього, статистику людських дій до тварин додають нелегальні торговці екзотичними звірятами. Так європейська конвенція по захисту домашніх тварин визначає за людиною моральний обов’язок перед звірятами. А за законами багатьох країн передбачена відповідальність за жорстоке ставлення до них, зокрема і в Україні.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять Павла, архієпископа Царгородського.

За Юліанським календарем, 6 листопада православна церква відзначає свято чудотворної ікони Божої Матері, яка зветься «Всіх скорботних Радість». Вважається, що вона зцілює хворих та заспокоює нужденних. На ній зображена Діва Марія в оточенні людей, які обурюються недугами та скорботами, а також ангелів, які здійснюють благодіяння.



Цього дня у селах розпочиналися традиційні зимові посиденьки. У цей час дівчата займалися рукоділлям та загадували на нареченого.



6 листопада дим йде з труби кільцями – у цьому будинку скоро додаток буде.



Якщо у цей день почути цвіркуна, то до хати прийде нещастя.



Якщо 6 листопада за людиною слідує білий собака, то на нього чекає успіх і сімейне щастя.

Що не можна робити 6 листопада

Не радять заводити нові відносини. Знайомства краще перенести на другий день.

Варто контролювати свої емоції: не виявляти злість та гидливість.

Не можна бити дзеркала та посуд.

Також цього дня

1855 року народився Дмитро Яворницький, український історик, дослідник козацтва, археолог, етнограф, фольклорист, письменник, академік АН УРСР (1923).



1861 – народився Джеймс Нейсміт, канадо-американський викладач фізкультури, який вигадав у грудні 1891 року гру під назвою баскетбол.



1928 – полковник Джейкоб Шик запатентував електричну бритву.



1957 – у Харкові, у сквері навпроти Успенського собору, було відкрито пам'ятник Борцям жовтневої революції. Через рік перед пам'ятником запалили вічний вогонь. У 2015 році пам'ятник переорієнтували: початкову табличку зі згадкою загиблих за владу Рад замінили на табличку «Героям, які склали голову за незалежність та свободу України».



1970 – народився Етан Хоук, американський актор («Товариство мертвих поетів», «Гаттака», «Тренувальний день», «Напад на 13-ту ділянку») та сценарист («Найзапекліший штат», «Перед заходом сонця»).



1975 – Sex Pistols дали свій перший концерт у художній школі Святого Мартіна.



1988 – народилася Емма Стоун, американська актриса («Це – безглузде – кохання», «Ласкаво просимо в Zомбіленд», «Секс з дружби»).



1995 – випущено останній альбом Queen за участю Фредді Мерк'юрі під назвою Made in Heaven (Зроблено на небесах), складений із сесійних записів групи весни 1991 року, виконаних у студії Mountain, двох заново аранжованих композицій Мерк'юрі з його сольного альбому Mr. Bad Guy (Made in Heaven, I Was Born to Love You), однієї композиції групи Роджера Тейлора The Cross (Heaven for Everyone) і деяких композицій, які до цього не виходили у світ.



1999 – в Австралії 54,5% виборців висловилось проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Акакій, Афанасій, Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Олексій, Петро, Ян.

за Юліанським календарем: Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Єфросинія, Клавдія, Костянтин, Лука, Мотрена, Микита, Микола, Ніна, Олександра, Павло, Серафима.