02.07.2023 07:30 Рита Парфенова

2 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У першу неділю липня відзначається День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.





Професійне свято ВМС ЗСУ вперше було встановлено у 1996 році. Дата його святкування кілька разів змінювалася, а з 2012 року збігалася із днем ВМФ Росії. З початком російської агресії та втратою побратимів у боях, патріоти України, які у нових пунктах базування відроджували ВМС та розпочали викорінення імперських та радянських традицій, не могли відзначати своє професійне свято одночасно з флотом Росії – країни-агресора. За зверненням командувача, Військової Ради та особового складу ВМС, президент Петро Порошенко указом від 12 червня 2015 року №335/2015 встановив в Україні День Військово-морських сил Збройних сил України, який відзначається щорічно в першу неділю липня.



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Щорічно у першу неділю липня відзначають День працівників морського та річкового флоту.



Професійне свято працівників морського та річкового флоту встановлено указом президента України Петра Порошенка від 12 червня 2015 року.



Морський та річковий транспорт – одна з ключових галузей економіки, і в цьому велика заслуга багатьох поколінь, які назавжди пов'язали свою долю з річками та морями.



Загалом у країні налічується 18 морських торгових, 4 рибних та 13 річкових портів.



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2 липня відзначають День податківця України. Свято встановлено в Україні Указом Президента України “Про День податківця України” від 25 червня 2020 року.



Із встановленням Дня податківця було скасовано День працівника податкової та митної справи України, що відзначався 18 березня.



Податкову службу України створено ще 12 квітня 1990 року. Тоді республіка була частиною СРСР. Спершу люди, які зараз святкують День працівника податкової служби України, працювали під керівництвом Міністерства фінансів. А 22 серпня 1996 року було утворено Державну податкову адміністрацію України, а також відповідні податкові адміністрації в регіонах.



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Підставою для встановлення Всесвітнього дня спортивного журналіста, якій відзначають 2 липня, стала одна історична подія. Цього дня 1924 року в Парижі було утворено Міжнародну асоціацію спортивної преси (АІПС), яка сьогодні об'єднує майже півтори сотні національних спілок журналістів.



У саме свято національні асоціації спортивних журналістів та АІПС проводять урочисті засідання, де нагороджуються найкращі представники засобів масової інформації в галузі спорту, а ряд видань проводять спеціальні спортивні заходи.



Зараз 2-го липня належить проводити спеціальні спортивні заходи, на яких журналісти не лише словом, а й справою можуть довести свою відданість пропаганді фізкультури, спорту та здорового способу життя.



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День НЛО, або День уфолога присвячений тим, хто вивчає явища, які не мають логічного пояснення та об'єкти, яким приписується позаземне походження. Термін "уфологія" походить від абревіатури UFO (Unidentified Flying Object), аналогічний російському НЛО - "невідомий літаючий об'єкт".



Вибір дати для міжнародного свята пов'язаний з тим, що, ймовірно, наприкінці червня або на початку липня 1947 року в пустелі поруч із містечком Розуелл (Roswell) американського штату Нью-Мексико впав дивний об'єкт. Багато хто впевнений, що там розбилася «літаюча тарілка» з інопланетянами. Оскільки спецслужби США засекретили всі матеріали цієї справи, зараз важко підтвердити чи спростувати гіпотезу. Однак подія набула широкого суспільного резонансу, саме з «розуельського інциденту» (Roswell UFO Incident) почалася історія уфології. І земляни розділилися на два табори: тих, хто вірить у існування братів за розумом, і тих, хто сумнівається в цьому.



Наукове співтовариство поки не визнало уфологію наукою. Тим не менш, у багатьох країнах світу існують великі організації та центри уфологічних досліджень, де працюють цілком авторитетні вчені. Умовно уфологів можна розділити на два табори: тих, хто шукає докази позаземної присутності на нашій планеті, і тих, хто шукає пояснення цим загадковим явищам, намагаючись розширити межі сучасної науки.



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Міжнародний день собак також відзначають 2 липня, а запустили це свято в США. В Україні Міжнародний день собак є маловідомим святом, проте набуває поширення в соціальних мережах.

Прикмети дня

2 липня відзначається день пам'яті мученика Зосими. У народі Зосима вважається заступником бджіл. З цього часу бджоли починають заносити мед, заливати соти. Оскільки день присвячений цим працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали по їх поведінці. Так ось: коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ; стають злішими, частіше жалять – перед засухою; сидять на стінках вулика – до сильної спеки.

Що не можна робити 1 липня

Не можна цього дня вбивати бджіл, бо це наведе лихо.

Небажано також розпочинати нові справи та братися за нові проекти.

Крім того, цього дня радять нічого не позичати і самому не брати у борг.

Також цього дня

У 1776 році другий Континентальний конгрес у Філадельфії ухвалив рішення про відокремлення Америки від Великобританії. Але День незалежності відзначається у США 4 липня, коли було прийнято Декларацію незалежності, публічно зачитану 8 липня.



1900 – відбувся перший політ дирижаблю конструкції графа Фердинанда фон Цепеліна моделі LZ-1.



1904 народився Рене Лакост, французький тенісист, багаторазовий переможець Турнірів Великого шолома, засновник лінії модного одягу Lacoste.



1918 – гетьман Скоропадський запровадив українське громадянство.



1932 – створено Донецьку область зі столицею у Артемівську.



1951 – газета «Правда» засудила вірш В. Сосюри «Любіть Україну».



1954 – розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).



1961 – народився Олександр Роднянський, український режисер та продюсер.



1976 – у Києві відкрився пам'ятник жертвам фашистського розстрілу у Бабиному Яру.



1986 – народилася Ліндсей Лохан, американська актриса, співачка та модель.



2002 – Стів Фоссетт завершує першу у світі навколосвітню подорож на повітряній кулі.



2011 – Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів виявилися всі престижні пояси за перемогу у надважкій вазі.

Іменини відзначають:

Іван, Марія, Тадей.