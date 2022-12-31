31.12.2022 07:30 Рита Парфенова

31 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У сучасній традиції 31 грудня є окремим від Нового року святом, під час якого розпочинаються урочистості щодо зустрічі наступного року.





До настання чарівної ночі ще цілий день, тож цілком можна встигнути відзначити наступні дати.



В останній день грудня вшановується пам'ять святителя Модеста, який вважається покровителем худоби. У минулі часи в цей день відзначали чоловічі братчини (складчини) з пивом та м'ясом присвяченої святій тварині.



Цей день вважався найгучнішим для нечистої сили. Якщо в інші дні вона пустувала лише вночі, то 31 грудня гуляла цілу добу. Тому заборонялося залишати неприкритими молоко та ножі. Молоко, на думку селян, було ритуальним напоєм, пов'язаним із такими основними поняттями, як материнство та братерство. Туди не в жодному разі не мали забратися злі духи. А ножі забиралися через те, що нечисть з ними любила грати і могла когось «випадково» поранити.



На Модеста можна було передбачити майбутній рік. Для цього ввечері брали 12 коробочок із сіллю, кожну з яких називали ім'ям одного з місяців, а наступного ранку перевіряли – в якій коробочці сіль розмокла, той місяць буде мокрим. Червнева ж погода мала бути такою ж, як у цей день.

Також цього дня

1596 року народився Петро Могила, український політичний, церковний і освітній діяч України, святий.



1869 – англійський архітектор, інженер та археолог-аматор Джон Вуд виявив на південь від Ізміру на семиметровій глибині руїни сьомого дива світу – легендарного храму Артеміди Ефеської.



1879 – Томас Едісон вперше продемонстрував електричну лампу розжарювання.



1904 – вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді – Лонгакр) у Нью-Йорку.



1923 – вперше у світі по радіо пролунали новорічні куранти – це був англійський Біг-Бен.



1935 – Чарльз Дарроу запатентував гру «Монополія», яку вигадав у 1933 році.



1937 – народився сер Ентоні Філіп Хопкінс, британський кіноактор («Мовчання ягнят», «Ганнібал», «Знайомтеся, Джо Блек», «Тор»).



1938 – в Індіанаполісі доктор Харгер офіційно представив «бухометр» – перший прилад, що визначав по видихуваному водієм повітрі стан його алкогольного сп'яніння.



1943 – народився сер Бен Кінгслі, британський актор («Список Шіндлера», «Острів проклятих», «Щаслива кількість Слевіна», «Ганді»).



1959 – народився Вел Кілмер, американський кіноактор («Бетмен назавжди», «Привид і пітьма», «Святий»).



1968 – перший політ здійснив перший у світі надзвуковий пасажирський літак Ту-144.



1973 – в одному з клубів Сіднея відбувся дебютний виступ легендарного австралійського рок-гурту AC/DC.



1985 – у Британії народилася дівчинка, яка отримала при народженні волею батьків 139 імен.



1992 – припинила існування спільна держава чехів і словаків – Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки – Чеська та Словацька.



1999 – «Я устал, я ухожу...» Борис Єльцин оголосив про дострокове складання повноважень президента Російської Федерації.



2004 – на Тайвані офіційно відкрили хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі – 509 метрів.



2009 – у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, яка працювала з 1983 року.

Іменини відзначають:

Віра, Віктор, Володимир, Георгій, Єлизавета, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Мартін, Михайло, Модест, Микола, Севастьян, Семен, Сергій, Софія, Фаддей, Федір.