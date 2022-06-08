08.06.2022 07:01 Рита Парфенова

8 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Праздник, отмечаемый ежегодно 8 июня, напоминает каждому о той важной роли, которую играют океаны в нашей жизни.

На Международном саммите на высшем уровне, который прошел в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия), был предложен новый праздник – Всемирный день океанов. C этого времени праздник отмечается ежегодно 8 июня всеми странами, даже теми, кто имеет самое отдаленное отношение к Мировому океану. А с 2009 года согласно постановлению Генеральной Ассамблеи ООН праздник стал официальным.



Тема Дня 2022 года «Возрождение: совместные действия для океана». Эта тема напоминает нам, что спасти океан можно только общими усилиями всего человечества.

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Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина. Этот неофициальный праздник появился по предложению властей Мехико и посвящается всем, кто сидит дома и заботится о благополучии семьи. А это тоже своего рода работа, причем довольно нелегкая.



Кстати, в 2003 году была организована первая организация мужчин, которые занимались домашним хозяйством, – мужчин-домохозяев. Это случилось в Италии. Кто же оказался в такой ассоциации? Сюда вступили женатые мужчины, которые проявили желание постичь все науки ведения домашнего хозяйства. Мужчины из этого общества учатся правильно и красиво резать фрукты и овощи к праздничному столу, они делятся друг с другом разными рецептами вкусных блюд, а также советуются друг с другом по поводу того, какое лучше выбрать чистящее средство. Да, это кажется невероятным, но это есть на самом деле.

Также в этот день...



В 1625 году родился Джованни Кассини, итальянский астроном, академик Пражской АН, открыл спутники Сатурна: Япет, Рею, Тетис и Диону, установил, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, а Марс и Юпитер вращаются.



1668 – Петр Дорошенко избран гетманом Украины.



1671 – родился Томазо Альбинони, итальянский композитор и скрипач.



1786 – в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое. Когда сей продукт был придуман, история умалчивает, однако дата первой продажи считается днем рождения замороженного молока.



1810 – родился Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист, музыкальный критик.



1824 – Ноа Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину.



1869 – Айвз Макгаффи из Чикаго запатентовал пылесос.



1912 – в Лос-Анджелесе учреждена киностудия «Universal».



1940 – объявлено об открытии нептуния, 93 элемента в таблице периодических элементов.



1946 – основана Международная организация журналистов (МОЖ).



1953 – родилась Бонни Тайлер, английская рок-певица.



1955 – родился сэр Тим Бернерс-Ли, английский ученый, изобретатель Всемирной паутины.



1984 – в Гильдию киноактеров США почетным членом принят диснеевский утенок Дональд Дак.



1999 – впервые в Украине стала доступной программа международного бакалавриата. Обучение по этой программе предложила своим ученикам Печерская международная школа в Киеве.



Именины отмечают: Александр, Георгий (Егор, Юрий), Давид, Елена, Иван, Карп, Макар.