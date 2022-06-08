Прогноз погоды в Харькове на среду, 8 июня

В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+210°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.
Известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной. Чтобы плодотворно работать в группе, четко сформулируйте выгоду каждого.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Праздник, отмечаемый ежегодно 8 июня, напоминает каждому о той важной роли, которую играют океаны в нашей жизни.
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