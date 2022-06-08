08.06.2022 06:02 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 8 июня

В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+210°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Приметы дня:

Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.