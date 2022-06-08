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08.06.2022  06:02   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 8 июня

В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.

Клумба ЗСУ в Харькове

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+210°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Приметы дня:

Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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