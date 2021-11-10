10.11.2021 08:00

10 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня отмечаются несколько международных праздников.

10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи. Это событие произошло на проходившей 29 октября – 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.



Также сегодня профессиональный праздник у специалистов одной из точных профессий – ежегодно 10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии. Выбору даты праздника послужило событие конца 15 века – 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из глав книги называлась «О счетах и других записях» и содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции.



А с 2002 года на 10 ноября приходится Всемирный день науки во имя мира и развития. Инициаторы этого праздника (среди которых немало видных ученых, правозащитников, экологов, политиков и т.п) доказывали, что он приведет к более качественному взаимодействию общественности и науки в решении первостепенных проблем планетарного масштаба.

Приметы дня

10 ноября по правослывному календарю чтят память великомученицы Параскевы. В народе день называли Параскева Пятница или Параскева Льняница.



В этот день запрещена любая женская работа, особое табу налагалось на занятия, связанные с водой. Исключение составляет болезнь ребенка. В этом случае его необходимо умыть в источнике.



Можно было лишь мять и трепать лен. Устраивали даже специальные льняные смотрины. Вытрепанный лен-первак показывали друг другу, хвастаясь мастерством. Девушки старались показать свои умения женихам и будущим свекровям.

Также в этот день

В 1483 году родился Мартин Лютер, вождь Реформации в Германии.



1759 – родился Иоганн Фридрих Шиллер, немецкий поэт, философ, историк и драматург.



1928 – родился Эннио Морриконе, итальянский композитор, аранжировщик, дирижер.



1993 – в Украине запрещены все военизированные неправительственные организации.



2009 – запущен первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС (он выдал первый ток в Объединенную энергосистему Украины).

Именины отмечают:

Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Иов, Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий, Тимофей, Федул.