Молодёжь Украины оценила рэп Андруховича: последствия Всеукраинского диктанта разлетелись по соцсетям (видео)

Почему Юрий Андрухович стал восходящей звездой TikTok? Был ли сложным текст диктанта и успевали ли участники писать?
9 ноября – день письменности и языка. В честь чего ежегодно проводится Всеукраинский диктант. В этом году зачитал его во время прямой трансляции в 10:00 Юрий Андрухович, пишет РЕДПОСТ.
Запись прямого эфира можно увидеть на канале UA:Перший.
И хотя приём работ закончится лишь 11 ноября в 11:00, когда продиктованный текст окажется опубликован на сайте, слава украинского поэта и прозаика дошла до социальных сетей быстрее, чем работы участников – до Киева.
Популярная среди молодёжи соцсеть TikTok заполнилась ироничными видео о том, каким сложным было написание диктанта, а скорость диктора превышала ту, которая могла быть доступна участникам с школьным образованием.
А вот доцентка кафедры украинского языка ХНУ имени В. Н. Каразина, София Бутко, в своем комментарии для программы Сьогодні.Головне отметила, что сочла диктант не слишком сложным, а текст и вовсе охарактеризовала словами "для души", ведь это была часть романа, который был анонсирован таким образом.
Вне различных мнений, результаты диктанта прогнозируются спустя пару дней после дедлайна. А вот тем, кто покажет хорошие результаты, обещают приятные призы.
Напоминаем, ранее РЕДПОСТ писал об условиях проведения и сдачи радиодиктанта национального единства.
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