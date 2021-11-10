10.11.2021 08:19 Лера Кононова

Молодёжь Украины оценила рэп Андруховича: последствия Всеукраинского диктанта разлетелись по соцсетям (видео)

Почему Юрий Андрухович стал восходящей звездой TikTok? Был ли сложным текст диктанта и успевали ли участники писать?

9 ноября – день письменности и языка. В честь чего ежегодно проводится Всеукраинский диктант. В этом году зачитал его во время прямой трансляции в 10:00 Юрий Андрухович, пишет РЕДПОСТ.



Запись прямого эфира можно увидеть на канале UA:Перший.





И хотя приём работ закончится лишь 11 ноября в 11:00, когда продиктованный текст окажется опубликован на сайте, слава украинского поэта и прозаика дошла до социальных сетей быстрее, чем работы участников – до Киева.

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Популярная среди молодёжи соцсеть TikTok заполнилась ироничными видео о том, каким сложным было написание диктанта, а скорость диктора превышала ту, которая могла быть доступна участникам с школьным образованием.







А вот доцентка кафедры украинского языка ХНУ имени В. Н. Каразина, София Бутко, в своем комментарии для программы Сьогодні.Головне отметила, что сочла диктант не слишком сложным, а текст и вовсе охарактеризовала словами "для души", ведь это была часть романа, который был анонсирован таким образом.







Вне различных мнений, результаты диктанта прогнозируются спустя пару дней после дедлайна. А вот тем, кто покажет хорошие результаты, обещают приятные призы.

Напоминаем, ранее РЕДПОСТ писал об условиях проведения и сдачи радиодиктанта национального единства.