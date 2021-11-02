Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 ноября

Небо в Харькове будет покрыто облаками. С утра ожидается дождь, который будет идти практически весь день.
Благодаря поступлению теплой воздушной массы с юго-востока в Харькове температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +4°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитная буря закончилась, магнитосфера успокаивается. В течение суток ожидаются слабые возмущения магнитного поля Земли.
Народные приметы. Главными предсказателями погоды в этот день были опадающие листья вишни. Пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.
Среда – маленькая пятница, и сегодняшний день хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Облачная погода будет в Харькове. Дождь с небольшими перерывами будет идти весь день.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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