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02.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 ноября

Небо в Харькове будет покрыто облаками. С утра ожидается дождь, который будет идти практически весь день.

Прогноз погоды в Харькове

Благодаря поступлению теплой воздушной массы с юго-востока в Харькове температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +4°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер восточный, 6 м/с​​. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитная буря закончилась, магнитосфера успокаивается. В течение суток ожидаются слабые возмущения магнитного поля Земли.

Народные приметы. Главными предсказателями погоды в этот день были опадающие листья вишни. Пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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