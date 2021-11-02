Гороскоп на 2 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Действуйте в рамках поговорки «семь раз отмерь - один отрежь». В любых делах не стоит ждать от окружающих уступок и компромиссов.
Вам захочется определённости во всем. Благодаря такому настрою, будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими.
Сдерживайтесь, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. И то, что обстоятельства провоцировать – не отговорка. Старайтесь держаться золотой середины, задабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.
Обходите конфликтные ситуации стороной, особенно те, которые вас не касаются. Роль примиряющей стороны сегодня не для вас – ссорящие стороны могут внезапно переквалифицировать вас в подушку для битья.
Родные считают вас тираном? А все потому, что вы считаете будто точно знаете, что и как каждому надо делать, и готовы ревностно за этим следить.
Вы рискует стать объектом критики! Это может быть как ласковое подтрунивание родных, так и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Прежде чем реагировать, подумайте: не лучше ли оставить свое мнение при себе?
Ситуация потребует решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Тяга к финансовой независимости поможет сокрушить любую преграду, стоящую на вашем пути.
Вы не склонны соглашаться с чужим мнением, зато способны кого угодно заставить согласиться со своим! Сегодня на первое место вы будете ставить свои интересы и свое могучее «Я».
Любой пустяк способен вызвать ваше раздражение. Звезды советуют расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.
Сегодня ваше обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!
Звезды сделают вас гением планирования. Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер, в этом вам не будет равных.
Возможно, вы станете свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись или кто-то попросит вашей поддержки. Помните, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев.
Между вами и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло.
Среда – маленькая пятница, и сегодняшний день хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Облачная погода будет в Харькове. Дождь с небольшими перерывами будет идти весь день.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
влажность:
давление:
ветер: