02.11.2021 07:00

Гороскоп на 2 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Действуйте в рамках поговорки «семь раз отмерь - один отрежь». В любых делах не стоит ждать от окружающих уступок и компромиссов.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вам захочется определённости во всем. Благодаря такому настрою, будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Сдерживайтесь, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. И то, что обстоятельства провоцировать – не отговорка. Старайтесь держаться золотой середины, задабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Обходите конфликтные ситуации стороной, особенно те, которые вас не касаются. Роль примиряющей стороны сегодня не для вас – ссорящие стороны могут внезапно переквалифицировать вас в подушку для битья.

Рак (22 июня – 23 июля)

Родные считают вас тираном? А все потому, что вы считаете будто точно знаете, что и как каждому надо делать, и готовы ревностно за этим следить.

Лев (24 июля – 23 августа)

Вы рискует стать объектом критики! Это может быть как ласковое подтрунивание родных, так и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Прежде чем реагировать, подумайте: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

Дева (24 августа – 23 сентября)

Ситуация потребует решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Тяга к финансовой независимости поможет сокрушить любую преграду, стоящую на вашем пути.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Вы не склонны соглашаться с чужим мнением, зато способны кого угодно заставить согласиться со своим! Сегодня на первое место вы будете ставить свои интересы и свое могучее «Я».

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любой пустяк способен вызвать ваше раздражение. Звезды советуют расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сегодня ваше обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды сделают вас гением планирования. Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер, в этом вам не будет равных.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Возможно, вы станете свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись или кто-то попросит вашей поддержки. Помните, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Между вами и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло.