    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 14 сентября
13.09.2021  17:30   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 14 сентября

Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 14 сентября

Во вторник на Харьковщине будет сохраняться теплая и сухая погода под влиянием малоградиентного поля повышенного давления, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +24°...+26°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+18°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания.

Народные приметы. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое продолжается до 21 сентября. По этому дню наши предки определяли наступающую осень.

Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо - осень сухая; погода теплая - зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет.

Много паутины на полях – осень будет долгой.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.09 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 13 сентября 11.09 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 11 и 12 сентября 10.09 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 10 сентября
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 