Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 14 сентября

Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.
Во вторник на Харьковщине будет сохраняться теплая и сухая погода под влиянием малоградиентного поля повышенного давления, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +24°...+26°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+18°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания.
Народные приметы. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое продолжается до 21 сентября. По этому дню наши предки определяли наступающую осень.
Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо - осень сухая; погода теплая - зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет.
Много паутины на полях – осень будет долгой.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.
Сегодня айтишники отмечают неофициальный праздник программистов и компьютерщиков, отмечаемый на 256-й день года.
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