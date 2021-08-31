31.08.2021 07:00

День блога и блогеров: события 31 августа

С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.

Когда в 2005 году 31 августа впервые объявили праздником, в индексе Google появилось сразу 30 тысяч новых страниц. А в 2007 году в связи с этой датой начался конкурс лучших блогов Best of Blogs. В нем могут принимать участие публикации на десяти языках: английском, арабском, испанском, китайском, немецком, нидерландском, персидском, португальском, французском и русском.

Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии на пять разных блогов и 31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы.



Также в этот день...



В 12 году нашей эры родился Гай Юлий Цезарь Август Германик, римский император, более известный как Калигула.



1870 – родилась Мария Монтессори (ум. 1952), итальянский педагог, первая в Италии женщина-врач. Глубоко изучив психологию и психиатрию, педагогику и антропологию, в 1904 Монтессори начинает работать с детьми с ограниченными возможностями, приходя постепенно к выводу, что дети эти нуждаются не столько в лечении, сколько в специальном обучении. Так и появилась на свет Монтессори-педагогика.



1921 – в Харькове родился известнейший теле- и радиокомментатор, один из мэтров отечественной спортивной журналистики Наум Дымарский.



1942 – родился Жерар Пирес, французский режиссер («Такси», «Неудержимые»).



1949 – родился Ричард Гир, американский актер («Красотка», «Красный угол», «Чикаго»).



1955 – Уильям Кобб в Чикаго продемонстрировал первый в мире автомобиль с солнечными батареями.



1965 – ЦК КПУ принял постановление «Об увековечении памятных мест, связанных с историей Запорожского казачества».



1977 – первый полет реактивного транспортного самолета укороченного взлета и посадки Ан-72. Он стал прообразом козырного для Харьковского авиазавода самолета Ан-74.



1986 – произошло столкновение сухогруза «Петр Васев» и пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов». Катастрофа произошла в 3,5 км от города Новороссийска. Через несколько минут после столкновения лайнер затонул. Несмотря на все усилия спасательных служб, в катастрофе погибли 423 человека, в их числе 359 туристов и 64 члена экипажа.



1990 – в Берлине состоялась торжественная церемония подписания договора о вхождении ГДР в состав ФРГ (Договор об объединении).



1994 – компьютер Pentium обыграл чемпиона мира по шахматам Гари Каспарова.



1995 – на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник Сiч-1.

1995 – в Кливленде открылся Музей и Зал славы рок-н-ролла. Кливленд обосновал свои претензии называться родиной рок-н-ролла открытием радио «WMMS» и тем, что там работал DJ Алан Фрид, придумавшим термин «rock'n'roll» в начале 1950-х.



1997 – «The Microsoft Network» транслировала концерт «U2» из Дублина. Пользователи имели возможность менять ракурс камер.



1997 – в автомобильной катастрофе погибла принцесса Уэльская Диана.



1997 – американец Дэвид Минан прошел, танцуя чечетку, 45,45 км за 7 часов (мировой рекорд).



2002 – состоялся полет первого гироплана независимой Украины КП-01. В серийное производство аппарат так и не запустили.



2015 – Киев: после голосования за изменения в Конституцию, внесенные Президентом Украины, под Верховной Радой начались столкновения между протестующими и правоохранителями, более 140 человек получили ранения. В результате взрыва погибли (на месте и в результате ранений) четверо нацгвардийцив, Вскоре были задержаны более 18 человек, участвовавших в беспорядках.

Именины отмечают: Георгий (Егор, Юрий), Денис, Емельян, Иван, Макар.