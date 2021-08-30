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30.08.2021  16:04   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 31 августа

Лето прощается с нами дождем - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, местами с грозой, градом, шквалы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 31 августа

В результате прохождения холодного фронта, 31 августа в Харькове произойдет смена погодных условий: пройдут кратковременные грозовые дожди, и начнется снижение температуры воздуха. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +22°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 66. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +32°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +24°...+21°C (ощущается как +26°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидаются незначительные геомагнитные возмущения в течение всего дня.

Народные приметы..С этого времени начинаются осенние холодные утренники, переходящие в заморозки. Последний день лета не всегда баловал наших предков теплом: часто в этот день оседали тяжелые туманы, шел дождь, дули ветры холодные.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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