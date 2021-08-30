Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 31 августа

Лето прощается с нами дождем - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, местами с грозой, градом, шквалы.
В результате прохождения холодного фронта, 31 августа в Харькове произойдет смена погодных условий: пройдут кратковременные грозовые дожди, и начнется снижение температуры воздуха. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +22°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 66. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +32°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +24°...+21°C (ощущается как +26°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидаются незначительные геомагнитные возмущения в течение всего дня.
Народные приметы..С этого времени начинаются осенние холодные утренники, переходящие в заморозки. Последний день лета не всегда баловал наших предков теплом: часто в этот день оседали тяжелые туманы, шел дождь, дули ветры холодные.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Лето прощается с нами дождем - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, местами с грозой, градом, шквалы.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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