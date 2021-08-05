Прогноз погоды в Харькове на четверг, 5 августа

В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5 - 10 м / с.
Температура ночью 15 - 20 °, днем 27 - 32 °.
Народные приметы. В этот день почитается память Почаевской иконы Божией Матери и мученика Трофима. В народе Трофима называют Бессонником, поскольку идет пора усиленных работ, страды: «Хорошему хозяину день мал». На полях в это время заканчивалась уборка. Наши предки заметили, что августовские росы - к отменной погоде.
Звезды гороскопа будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
4 августа отмечается День одиноких работающих женщин (Single Working Women's Day) – день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе.
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