05.08.2021 07:05

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 5 августа

В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5 - 10 м / с.

Температура ночью 15 - 20 °, днем 27 - 32 °.

Народные приметы. В этот день почитается память Почаевской иконы Божией Матери и мученика Трофима. В народе Трофима называют Бессонником, поскольку идет пора усиленных работ, страды: «Хорошему хозяину день мал». На полях в это время заканчивалась уборка. Наши предки заметили, что августовские росы - к отменной погоде.