Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 5 августа
05.08.2021  07:05   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 5 августа

В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.

Погода в Харькове на четверг, 5 августа 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5 - 10 м / с.

Температура ночью 15 - 20 °, днем 27 - 32 °.

Народные приметы. В этот день почитается память Почаевской иконы Божией Матери и мученика Трофима. В народе Трофима называют Бессонником, поскольку идет пора усиленных работ, страды: «Хорошему хозяину день мал». На полях в это время заканчивалась уборка. Наши предки заметили, что августовские росы - к отменной погоде.

Тэги:  погода в харькове, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.08 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 4 августа 30.07 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 30 июля 29.07 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 29 июля
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 