10.07.2021 07:00

Как полицейский изменил футбольные правила, или 10 июля в истории

Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.

С введением в пользование свистка связана забавная история. Тогда право судить игру предпочитали отдавать не профессионалам, а любителям. Считалось, что восторженный любитель, который любит футбол, и которому за это не платят, сделает все лучше, чем профессионал. И поэтому на роль судей и арбитров брали любителей футбола. Это могли быть клерки, врачи, писатели….. Известно, что сэр Артур Конан Дойл также был футбольным арбитром.

10 июля 1878 года на одном из футбольных матчей в Лондоне судить игру доверили полицейскому, и когда на игре возникла драка, он, не задумываясь, засвистел в свисток.

Напуганные и ошеломленные игроки тотчас же прекратили драку. С тех пор арбитры на поле пользуются свистком.



Также в этот день...



1547 – во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи. Несмотря на запрет, дуэли продолжались столь же часто, как и прежде. Поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни приговаривался любой участник дуэли.



1796 – выдающийся немецкий математик Карл Фридрих Гаусс открыл, что любое натуральное число может быть представлено как сумма не более чем трех треугольных чисел, и сделал знаменитую запись в своем дневнике: «Heureka! num= Δ + Δ + Δ».



1856 – родился Никола Тесла, сербо-американский изобретатель в области электро- и радиотехники.



1866 – родился Сергей Воронов, французский хирург русского происхождения, автор теории связи гормональной активности организма с процессом старения, прообраз профессора Преображенского из романа Булгакова «Собачье сердце».



1878 – в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток (до этого судьи кричали, бедняги).



1905 – родился Лев Кассиль, советский писатель («Кондуит и Швамбрания», «Вратарь республики», «Дорогие мои мальчишки»).



1918 – родился Джеймс Олдридж, английский писатель и общественный деятель австралийского происхождения («Дело чести», «Последний дюйм», «Сын земли чужой»).



1920 – родился Оуэн Чемберлен, американский физик, создатель атомной бомбы, лауреат Нобелевской премии 1959 года.



1925 – начался «Обезьяний процесс» – суд над учителем Джоном Скоупсом, который, подумать только, на своих лекциях излагал основы теории эволюции Чарльза Дарвина.



1931 – родился Альгимантас Масюлис, литовский актер театра и кино («Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Щит и меч», «Стрелы Робин Гуда»).



1947 – родился Илья Олейников (настоящая фамилия Клявер), актер, участник юмор-дуэта «Городок» (умер в 2012).



1953 – родилась Татьяна Веденеева, советская и российская телеведущая, актриса, журналистка.



1954 – родился Нил Фрэнсис Теннант, солист английского поп-дуэта «Pet Shop Boys».



1957 – родился Юрий Стоянов, актер, участник юмор-дуэта «Городок».



1964 – вышел в свет альбом группы The Beatles «A Hard Day’s Night», с которого началась массовая битломания.

1965 – первое место в хит-параде журнала «Billboard» заняла песня «The Rolling Stones» «(I Can`t Get No) Satisfaction» и удерживала его четыре недели. Мик Джаггер сотоварищи был определенно удовлетворен, а песня так и осталась визитной карточкой группы. В 1999 году в авторитетном опросе, проведенном телеканалом VH1 среди деятелей музыкального бизнеса, эта песня была названа самым популярным рок-произведением XX века.



1972 – родился Тило Вольф, немецкий музыкант, живущий в Швейцарии, основатель и лидер группы Lacrimosa (с 1990) и группы SnakeSkin (с 2004).



1995 – Папа Римский Иоанн Павел II в специальном послании женщинам признал, что католическая церковь на протяжении многих лет дискриминировала их.



2002 – Президент Украины Леонид Кучма подписал указ об интеграции Украины в НАТО.



Именины отмечают: Александр, Амвросий, Владимир, Георгий (Егор, Юрий), Иван (Иоанн), Мартин, Петр, Самсон.