09.07.2021 15:19

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 10 и 11 июля

Выходные будут жаркими и засушливыми – самое время отправиться к воде.





Погоду в Харькове продолжит формировать малоподвижный антициклон Cornelieke, поэтому сохранится малооблачная и довольно жаркая погода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Суббота, 10 июля, порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня набегут облака и останутся до самого вечера. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16°...+18°С, днем +30°...+32°С (температура комфорта +33°С).



В воскресенье, 11 июля, чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру в Харькове опять прояснится. Без осадков. Температура воздуха ночью +15°...+20°С, днем +29°...+34°С (температура комфорта +32°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Возмущения геомагнитного поля ожидать не стоит. По словам экспертов, на нашей планете устойчиво удерживается стабильно спокойная космическая погода.



