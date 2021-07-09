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09.07.2021  15:19   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 10 и 11 июля

Выходные будут жаркими и засушливыми – самое время отправиться к воде.

Погода в Харькове на выходных, 10 и 11 июля 2021 года

Погоду в Харькове продолжит формировать малоподвижный антициклон Cornelieke, поэтому сохранится малооблачная и довольно жаркая погода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Суббота, 10 июля, порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня набегут облака и останутся до самого вечера. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16°...+18°С, днем +30°...+32°С (температура комфорта +33°С).

В воскресенье, 11 июля, чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру в Харькове опять прояснится. Без осадков. Температура воздуха ночью +15°...+20°С, днем +29°...+34°С (температура комфорта +32°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Возмущения геомагнитного поля ожидать не стоит. По словам экспертов, на нашей планете устойчиво удерживается стабильно спокойная космическая погода.

 

Тэги:  погода в харькове, харьков
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