26.06.2021 07:00

День рождения зубной щетки: события 26 июня

Если верить хроникам, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.

Согласно описанию, она была сделана из волос, воткнутых под прямым углом в ручку и практически не отличалась от современных. Волосы добывались из загривков свиней, которые выращивались на севере Поднебесной.

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В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками.



по оценкам ООН, общемировое число лиц, употребляющих наркотики, в настоящее время составляет не менее 185 млн. человек (т.е. 3% всего населения нашей планеты, или около 12% населения в возрасте от 15 до 30 лет). К сожалению, последствия наркозависимости для демографических показателей становятся все более угрожающими с каждым днем. Увеличивается доля несовершеннолетних и подростков среди потребляющих наркотики, увеличивается и число женщин, престрастных к этой страшной зависимости. Врачи-наркологи очень обеспокоены проблемой наркомании, среди их утверждений и то, что если 3-4 года назад средний возраст юных наркоманов составлял 16-17 лет, то на сегодняшний день этот показатель снизился до 13-14 лет. По статистическим показателям за последние десять-двенадцать лет увеличилась в семь раз число женщин, употребляющих наркотические и психотропные препараты.



К Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом во многих странах мира проводятся просветительские мероприятия и акции, направленные на осведомление населения, и, прежде всего - молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни, чтобы еще раз напомнить человечеству, каким страшным недугом является наркомания. Молодежными и общественными организациями под девизом «НЕТ наркотикам!» проводятся многочисленные спортивные соревнования, концерты, акции, флешмобы.



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В 1997 году, по рекомендации Экономического и Социального Совета, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 июня Международным днем ООН в поддержку жертв пыток. Этот день проводится с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, которая вступила в силу 26 июня 1987 года.



Пытка означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера.



Каждое Государство-участник предпринимает эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток.



Также в этот день...



1819 – родился Эбнер Даблдей, американский генерал, которому приписывали изобретение бейсбола. В действительности он не придумал его, а просто ввел в известную еще с конца XVIII века игру правила и превратил ее в спортивное состязание.



1824 – родился Уильям Кельвин, английский физик, шкала измерений температуры, названная в его честь, начинается с нуля там, где по Цельсию – минус 273 (абсолютный нуль).



1926 – состоялась мировая премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка».



1927 – родился Владимир Мотыль, кинорежиссер («Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья»).



1936 – свой первый полет совершил первый прототип двухвинтовой машины Фоккеха Вульфа «Fw-61» – первого в мире абсолютно удачного вертолета.



1945 – на конференции в Сан-Франциско представителями 50 государств подписан Устав Организации Объединенных Наций (ООН), вступивший в силу с 24 октября.



1956 – родился Крис Айзек, американский поп-певец.



1960 – провозглашена независимость Мадагаскара.



1969 – родился Вячеслав Петкун, лидер группы «Танцы минус», исполнитель роли Квазимодо в русской версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари».



1970 – родился Крис О’Доннелл, американский актер. Робин в фильме «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин».



1972 – родился Гару, канадский певец, актёр, исполнитель роли Квазимодо в оригинальной версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари».



1979 – родился Райан Теддер, американский композитор и певец, вокалист поп-рок-группы OneRepublic.



Именины отмечают: Акулина, Анна, Антонина, Иван, Савва.