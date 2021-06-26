Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 26, 27 и 28 июня

Выходные будут жаркими, но с внезапными кратковременными дождями.
Жара пока не торопится покидать территорию Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В субботу, 26 июня, облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21°...+23°С, днем +30°...+35°С (температура комфорта +35°С).
В воскресенье, 27 июня, облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19°...+24°С, днем +28°...+33°С (температура комфорта +34°С).
В понедельник, 28 июня, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17°...+22°С, днем +24°...+29°С (температура комфорта +26°С).
Вероятность магнитных бурь: 1%. Как сообщают эксперты, ожидаются только небольшие геомагнитные возмущения. Магнитных бурь бояться не стоит.
Выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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