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24.06.2021  16:03   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 25 июня

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.


Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 25 июня

Вследствие поступления воздуха с территории Западного Казахстана и Прикаспийской низменности, среднесуточные температуры ожидаются выше нормы на 6-9 градусов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+28°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+34°C (ощущается как +35°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +33°...+27°C (ощущается как +34°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Даже усиление солнечной активности не приведет к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. В народе этот день часто называли Петр Поворот, так как с Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жары поворачивает.

Обильная роса – к богатому урожаю.

Наши предки приметили, если дождь идет маленькими каплями - будет идти долго.

Во время дождя тучи белые – может пойти град.

Вечером туман и много росы – хорошая погода продлится долго.

Если день был ясным, «красным», то покос травы в этом году должен случиться успешным, «зеленым», если же шел дождь, то и покос будет мокрым, то есть по сырой погоде.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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