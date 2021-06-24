Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 25 июня

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Вследствие поступления воздуха с территории Западного Казахстана и Прикаспийской низменности, среднесуточные температуры ожидаются выше нормы на 6-9 градусов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+28°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+34°C (ощущается как +35°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +33°...+27°C (ощущается как +34°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Даже усиление солнечной активности не приведет к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. В народе этот день часто называли Петр Поворот, так как с Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жары поворачивает.
Обильная роса – к богатому урожаю.
Наши предки приметили, если дождь идет маленькими каплями - будет идти долго.
Во время дождя тучи белые – может пойти град.
Вечером туман и много росы – хорошая погода продлится долго.
Если день был ясным, «красным», то покос травы в этом году должен случиться успешным, «зеленым», если же шел дождь, то и покос будет мокрым, то есть по сырой погоде.
Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
120 лет назад мир узнал о Пабло Пикассо, а в 1934 году Харьков утратил статус столицы Украины, которую перенесли в Киев.
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