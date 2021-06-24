ДТП в Харькове: Как мотоциклист в легковушку влетел (ВИДЕО)

В сеть слили видео момента аварии в Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в интернете появилось видео момента аварии легковушки и мотоциклиста на Салтовке.
Мы видим, как наездник на железном коне влетает в легковой автомобиль.
Напомним, что ранее мы писали об аварии на Студенческой.
Известно, что мотоциклист жив.
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Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
120 лет назад мир узнал о Пабло Пикассо, а в 1934 году Харьков утратил статус столицы Украины, которую перенесли в Киев.
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