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24.06.2021  20:06   

ДТП в Харькове: Как мотоциклист в легковушку влетел (ВИДЕО)

В сеть слили видео момента аварии в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в интернете появилось видео момента аварии легковушки и мотоциклиста на Салтовке.

Мы видим, как наездник на железном коне влетает в легковой автомобиль.

Напомним, что ранее мы писали об аварии на Студенческой.

Известно, что мотоциклист жив.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
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