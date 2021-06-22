Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 23 июня

В Харькове сохранится жаркая (под 40 градусов тепла) и сухая погода.
Вследствие поступления воздуха с территории Западного Казахстана и Прикаспийской низменности, среднесуточные температуры ожидаются выше нормы на 6-9 градусов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+27°C (ощущается как +24°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+33°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +32°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Небольшие геомагнитные колебания не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом - к ясной погоде, стелется по земле - к ненастью.
Погода хорошая, а муравьев не видно – к ненастью.
Отсутствие дождя в этот день обещало засуху.
Во время грозы сначала плывут светлые, а потом темные тучи – к граду.
В лесу вечером теплее, чем в поле, значит будут погожие дни.
Чувства сегодня способны захватывать вас внезапно и сильно, что может проявиться во всем – от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
В Харькове сохранится жаркая (под 40 градусов тепла) и сухая погода.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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