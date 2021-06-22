22.06.2021 15:27

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 23 июня

В Харькове сохранится жаркая (под 40 градусов тепла) и сухая погода.

Вследствие поступления воздуха с территории Западного Казахстана и Прикаспийской низменности, среднесуточные температуры ожидаются выше нормы на 6-9 градусов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+27°C (ощущается как +24°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+33°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +32°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Небольшие геомагнитные колебания не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом - к ясной погоде, стелется по земле - к ненастью.



Погода хорошая, а муравьев не видно – к ненастью.



Отсутствие дождя в этот день обещало засуху.



Во время грозы сначала плывут светлые, а потом темные тучи – к граду.



В лесу вечером теплее, чем в поле, значит будут погожие дни.