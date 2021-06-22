Дорожное хулиганство в Харькове: подрезал троллейбус и дебоширил (ВИДЕО)

Об инциденте на дороге в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Одесской произошел дорожный инцидент.
Водитель на бензовозе ОККО подрезал от Одесской 19 троллейбус.
Этого ему было мало и на замечание водителя, шофер грузовика поехал вдогонку и начал стучать кулаком по стёклам.
Наопгним, что ранее мы писали о дорожном хулигане, попавшемся копам и мгновенной карме при нарушении ПДД.
Комментариев: 0
Чувства сегодня способны захватывать вас внезапно и сильно, что может проявиться во всем – от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
В Харькове сохранится жаркая (под 40 градусов тепла) и сухая погода.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
влажность:
давление:
ветер: