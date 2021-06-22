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22.06.2021  20:32   

Дорожное хулиганство в Харькове: подрезал троллейбус и дебоширил (ВИДЕО)

Об инциденте на дороге в Харькове сообщают очевидцы.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Одесской произошел дорожный инцидент.

Водитель на бензовозе ОККО подрезал от Одесской 19 троллейбус.

Этого ему было мало и на замечание водителя, шофер грузовика поехал вдогонку и начал стучать кулаком по стёклам.

Наопгним, что ранее мы писали о дорожном хулигане, попавшемся копам и мгновенной карме при нарушении ПДД

 

Тэги:  хулиганство, дебош, харьков, скандал. конфликт, дтп
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