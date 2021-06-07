07.06.2021 07:00

День безопасности пищевых продуктов: события 7 июля

В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.



//Facebook

В это году День отмечается в третий раз, и несмотря на то, что вирус COVID-19 не передается через продукты, пандемия привлекла внимание к таким вопросам в области безопасности продовольствия, как гигиена, устойчивость к противомикробным препаратам, зоонозные заболевания, изменение климата, фальсификация пищевых продуктов и потенциальные преимущества цифровизации продовольственных систем. Она также выявила уязвимые места в системах производства и контроля качества пищевых продуктов. У потребителей должен быть бесперебойный доступ к продуктам питания, поэтому сведение к минимуму сбоев в цепочках продовольственного снабжения останется основным приоритетом на ближайшее будущее для правительств всех стран.

Также в этот день...



В 1099 году во время первого крестового похода началась осада Иерусалима.



1340 – в Голландии основан город Роттердам.



1520 – у Кале встретились король Англии Генрих VIII и король Франции Франциск I, которые устроили трехнедельный пир с 10 тысячами придворных (этот пир на 10 лет опустошил французскую казну) – т. н. «Поле золотой парчи». Англичане, наверное, пили напитки попроще...



1631 – в индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана.



1775 – Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты.



1776 – все английские колонии Америки, кроме Нью-Йорка, проголосовали за независимость.



1848 – появился на свет Поль Гоген, французский живописец, график, скульптор, керамист и пост-импрессионист.



1862 – утвержден Устав Харьковской бесплатной лечебницы. До этого в Харькове не было «лечебных заведений для пользования бедных». 12 января 1863 года больница начинает функционировать и сразу завоевывает популярность. В конце первого года ее существования в секретарском отчете констатируется: «...бедные больные толпами приходили в лечебницу, где находили бесплатный медицинский совет и лекарство...».



1868 – родился Шарль Ренни Макинтош, английский изобретатель водонепроницаемых плащей (макинтошей), архитектор, дизайнер и иллюстратор.



1883 – освящен храм Христа Спасителя в Москве.



1889 – родился Игорь Сикорский, русский и американский авиаконструктор, родился в Украине, построил первую удачную модель вертолета в 1939 году.



1903 – Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония.



1909 – родилась Джессика Тэнди (ум. 1994), американская актриса, которая получила «Оскар» за роль в фильме «Шофер мисс Дейзи» в возрасте 81 года.



1929 – в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан. Ватикан – карликовое государство-анклав (самое маленькое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией. Своё название государство получило от названия холма Mons Vaticanus, с латинского vaticinia – «место гаданий». Статус Ватикана в международном праве – вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви.



1933 – родился Аркадий Арканов (настоящая фамилия Штейнбок), писатель-сатирик, врач, драматург, эссеист («Соло для дуэта», «Свадьба на всю Европу», «Банкет»).



1938 – родилась Татьяна Лаврова (ум. 2007), актриса («Девять дней одного года», «Бегство мистера Мак-Кинли»).



1940 – родился Том Джонс (настоящее имя Томас Джонс Вудуорд), английский эстрадный певец.



1952 – родился Лиам Нисон, английский актер («Список Шиндлера», «Роб Рой»).



1952 – родилась Дарья Донцова, писательница в жанре авантюрного детектива.



1960 – родилась Татьяна Друбич, актриса театра и кино (фильмы «Десять негритят», «Асса»).



1963 – состоялся теледебют группы «Роллинг Стоунз» в программе «Thank Your Lucky Stars». Фирма грамзаписи Decca выпустила первый сингл «Роллинг Стоунз» «Come On».



1981 – родилась Анна Курникова, теннисистка, фотомодель.



1986 – родилась Наталья Ионова, российская поп-певица и актриса, более известная как Глюк'oza.



1991 – Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.



Именины отмечают: Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт.