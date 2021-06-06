Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 7 июня
06.06.2021  14:03   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 7 июня

День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.

Прогноз погоды: 7 июня в Харькове ожидается дождь, местами грозы

Ночью пройдет небольшой дождь. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь, который после обеда может усилиться, местами гроза, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 60%. Температура воздуха +14°...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 96%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +19°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 81%. Температура воздуха +20°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В этот день ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь не прогнозируют.

Народные приметы. По этому дню примечали, какой будет урожай грибов. Если шел дождь, то считалось, что август будет холодный, и грибов в лесу не найдешь.

Тэги:  погода в харькове, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 5 и 6 июня 04.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 4 июня 03.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 3 июня
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 