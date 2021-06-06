06.06.2021 14:03

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 7 июня

День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.

Ночью пройдет небольшой дождь. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь, который после обеда может усилиться, местами гроза, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 60%. Температура воздуха +14°...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 96%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +19°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 81%. Температура воздуха +20°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В этот день ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь не прогнозируют.



Народные приметы. По этому дню примечали, какой будет урожай грибов. Если шел дождь, то считалось, что август будет холодный, и грибов в лесу не найдешь.