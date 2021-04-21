21.04.2021 06:00

День секретаря: события 21 апреля

В последнюю среду полной недели апреля отмечается Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональных административных работников.

Праздник начали отмечать в США в 1952 году, благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса.



Традиционно этот день проходит в рамках Недели профессиональных административных работников, также ставшей в США традиционной. Праздник отмечается ежегодно в среду последней полной недели апреля.



Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса – это помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спич-райтеры, стенографисты. А также специалисты, ведущие делопроизводство, ассистирующие президентам и руководителям фирм и предприятий.



Кстати, по некоторым оценкам, эта профессия входит в пятерку самых востребованных в мире.

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В народе верили, что 21 апреля солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны. Встречаясь в Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.



Согласно давней традиции, вдовы или покинутые девушки 21 апреля отпускали тоску. На заре они приходили к реке. Левой рукой черпали воду, брызгали ею себе в лицо и читали специальный заговор от тоски.

Также в этот день...



753 года до н.э. – согласно преданию, в 11 календы мая (21 апреля) Ромулом основан Рим. В наши дни в этот период в Вечном городе проводится интересный и красочный фестиваль.



1519 – на побережье Мексики высадился испанский конкистадор Эрнан Кортес.



1735 – родился Иван Петрович Кулибин, изобретатель-самоучка, чье имя стало нарицательным.



1816 – родилась Шарлотта Бронте, английская писательница («Джейн Эйр»).



1830 – родился Джеймс Стерли, английский изобретатель велосипедов, основатель велосипедной индустрии.



1864 – родился Макс Вебер, немецкий социолог, историк, экономист, юрист, основатель современной социологии.



1915 – родился Энтони Куинн, американский актер (родом из Мексики), обладатель двух «Оскаров», одинаково хорош и в интеллектуальном кино, и в боевиках, и в комедиях («Дорога», «Собор Парижской Богоматери», «Блеф», «Последний киногерой»).



1922 – родился Станислав Ростоцкий, советский кинорежиссер («Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие», «Белый Бим – Черное Ухо»).



1926 – родилась Елизавета II, королева Великобритании (с 1952 года), старшая дочь герцога и герцогини Йорк.

1935 – в Харькове родился Александр Муратов – известный режиссер, сценарист, писатель и журналист. Всего снял 26 картин, наиболее известные – экранизация книги Владимира Беляева «Старая крепость» и повести братьев Вайнеров «Гонки по вертикали».



1947 – родился Игги Поп, американский певец, гитарист, пианист, композитор, лидер группы The Stooges.



1955 – родился Крис Кельми, советский и российский рок- и поп-музыкант, композитор. Участник групп «Високосное лето», «Автограф», «Рок-Ателье».



1958 – родилась Энди Макдауэлл, американская фотомодель и актриса («Cекс, ложь и видео», «Четыре свадьбы и одни похороны», «День сурка», «Гудзонский ястреб»).



1960 – новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведенный за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра (Oscar Soares Filho Niemeyer). В этот день все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.



1972 – спускаемый аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» с астронавтами Янгом и Дюком совершил посадку на поверхность Луны в районе кратера Декарт.



1979 – родился Джеймс МакЭвой, шотландский актер («…а в душе я танцую», «Шекспир на новый лад. Макбет», «Особо опасен», «Люди Икс: Первый класс»).



1982 – родился Петр Федоров, российский актер («Обитаемый остров», «ПираМММида», «Елки-2», «Мамы»).



1987 – родилась Анастасия Приходько, украинская эстрадная певица.



2000 – в Броварах (Киевская область) в жилой дом попала тактическая ракета класса «Земля-Земля», которую запустили военные с полигона. Погибли несколько человек.



2009 – день Iron Maiden, приуроченный к выходу полнометражного документального фильма «Iron Maiden: Flight 666».



В Харькове



В 1805 году харьковский губернатор Бахтин начал бороться с давней привычкой жителей вывозить из своих дворов навоз и сваливать на лед замерзших харьковских рек.



Как пишут источники того времени, в апреле губернатор «имел случай убедиться, что во многих местах города после прохода снеговой воды оказались промоины, через которые нельзя перебраться на главных улицах и на площади у Николаевской церкви, где бывают торги – большая грязь и топь. В последнем месте топь и грязь год от году становились больше, потому что навоз, остающийся от лошадей и волов, стоящих с возами, уже несколько лет не был очищаем и свозим, от чего самого происходит дурной запах, могущий быть вреден для самого здоровья жителей».



Раздраженный губернатор потребовал от полиции, чтобы все было очищено в недельный срок, «в противном случае грозил полиции преданием суду, а обывателям – строгим взысканием, особенно чиновным», о которых Бахтин обещал довести до сведения Его Величества.



Именины отмечают: Иван, Илларион, Мария, Родион, Сергей, Юлия.