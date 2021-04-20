20.04.2021 06:00

День китайского языка: события 20 апреля

Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.

День китайского языка учрежден тогда же, когда и дни прочих официальных языков ООН, — в 2010 году. Его установили в память о Цан Цзе – основателе китайской письменности. По легенде, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов. Это позволило отказаться от узелкового письма.

Письменный китайский язык считается одним из самых сложных в мире. Чтобы выразить все его богатство, используется около 80 тысяч иероглифов. Впрочем, даже китайцы не использут их все – для повседневного обихода хватает «всего-навсего» 3–5 тысяч символов.



И кстати, китайских клавиатур не существует: иероглифы вводятся пиньином.



Китайский – один из самых древних языков, существующих на планете. Он является государственным языком КНР, Тайваня и Сингапура. В некоторых штатах США, в частности, в Нью-Йорке, все официальные документы в обязательном порядке переводятся на китайский язык. Всего же в мире на нем говорят свыше 1,3 миллиарда человек. Огромное количество носителей языка стало причиной включения китайского в число шести официальных и рабочих языков ООН.



Каждый год в секретариате ООН проводятся мероприятия, посвященные дням языков. В День китайского языка традиционно проходят выставки произведений искусства, выполненных мастерами Поднебесной, а также концерты и показательные выступления школ боевых искусств.



Также в этот день...



В 1770 году Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия).



1841 – опубликован первый в истории литературы детективного рассказ – Э. А. По «Убийство на улице Морг».



1860 – родился Чарльз Гордон Кертис, американский изобретатель, создавший паровую турбину.



1865 – впервые объявлено о появлении безопасных спичек.



1866 – приостановлен выход в свет «за пропаганду материализма» книги И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга».



1902 – в Париже открылась выставка современного искусства, давшая название стилю «арт нуво».



1927 – родился Павел Луспекаев, актер. Подлинная слава пришла к нему после выхода фильма «Белое солнце пустыни», в котором уже тяжело больным сыграл Верещагина.



1933 – издательство «Молодая гвардия» по инициативе А. М. Горького приступило к выпуску серии «Жизнь замечательных людей». Первой была напечатана книга «Генрих Гейне» А. Дейча.



1934 – первое присвоение звания Герой Советского Союза семерым летчикам (М. В. Водопьянов, И. В. Доронин, Н. П. Каманин, С. А. Леваневский, А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков, М. Т. Слепнев), спасшим экипаж парохода «Челюскин».



1935 – стараниями журналиста Уоррена Хилла, ведущего шоу «Your Lucky Strike Hit Parade», на американском радио появился первый в мире хит-парад.



1949 – родилась Джессика Лэнг, американская киноактриса, обладательница двух «Оскаров» («Тутси», «Мыс Страха», «Кинг-Конг», «Весь этот джаз», «Почтальон всегда звонит дважды»).



1949 – родился Александр Мальцев, хоккеист, чемпион Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы.



1958 – родился Вячеслав Фетисов, хоккеист, олимпийский чемпион, российский государственный деятель



1964 – родился Энди Серкис, английский актер. Известен прежде всего за роль Голлума в киноэпопее «Властелин колец» (2001 – 2003), где его движения и голос были использованы при создании компьютерного персонажа.



1968 – «Deep Purple» (в составе Джон Лорд, Ричи Блэкмор, Йен Пейс, Род Эванс и Ник Семпер) впервые выступили с концертом в датском городке Таструп. Перед концертом было придумано и название новой группы: согласно легенде, так называлась любимая песня бабушки Блэкмора.



1972 – родилась Кармен Электра, американская модель, телезвезда, актриса, певица, танцовщица.



1983 – основан бит-квартет «Секрет».



1988 – в Москве заложен первый в СССР бейсбольный стадион.



1993 – образовалась группа Backstreet Boys.



1996 – часы «Калатрава» (Calatrava) 1939 компании «Патек Филипп» продаются на аукционе «Антикуорум» в Женеве, Швейцария за 1.78 млн. долларов. Это – самая большая цена за наручные часы.



2001 – впервые за всю историю британской поп-музыки участник «Битлз» Пол Маккартни стал миллиардером.



2010 – взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у побережья США, переросший в техногенную катастрофу.



В Харькове...



20 апреля 1786 года Высочайше утвержден план города Харькова. По этому проекту Харьков должен был представлять из себя город с совершенно прямыми, правильными улицами и кварталами. Только центральная часть города обведены была крепостной стеной, других укреплений не показано. В междуречье (р.Харьков – р.Лопань) проектируется 46 кварталов, в Залопанской части – 9, в Захарьковской – 30. Всего – 85. Направление нынешней Сумской обозначено, как дорога из Белгорода.



Именины отмечают: Акулина, Аркадий, Георгий (Егор), Данила (Даниил), Евдокия, Петр.