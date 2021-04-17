17.04.2021 09:00

День пожарной охраны: события 17 апреля

С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.

Помимо Дня спасателя 17 сентября, сегодня отмечается День пожарной охраны. Он учрежден «учитывая весомый вклад работников пожарной охраны Украины в дело борьбы с огненной стихией, защиты жизни и здоровья людей, имущества от пожаров, в поддержку инициативы общественных объединений и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям».

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Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, в Украине отмечается День окружающей среды (День довкілля).



Праздник был задуман для того, чтобы отметить Стокгольмскую конференцию по окружающей среде, которая стала одной из важнейших в истории экологического движения, и «в поддержку инициативы Министерства охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и общественных природоохранных организаций, с целью развития деятельности, начатой Всеукраинской акцией «Дерево-Жизнь» и другими общественными инициативами».



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Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенно весёлый праздник – Международный день цирка. Он учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру.



Инициаторами учреждения данного праздника выступили в 2009 году Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка, действующая под патронажем принцессы Монако Стефании. Тогда Президент Европейской цирковой ассоциации, в которую на сегодняшний день входит 21 цирк, Урс Пилс и принцесса Стефания предложили всем циркам поддержать инициативу ежегодного празднования Международного дня цирка, который впервые отмечался в 2010 году и с тех пор стал ежегодным для многих стран.

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В день рождения основателя Всемирной федерацией гемофилии Фрэнка Шнайбеля в мире с 1989 года 17 апреля отмечается Всемирный день гемофолии.



Гемофилия – несвертываемость крови – одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.



Раньше ее называли «царской болезнью», так как из-за родственных браков потомки королевы Виктории стали «поставщиками» этого страшного недуга в королевские семьи Испании, Англии и России.



Болезнь проявляется только у лиц мужского пола, а носительницами гена являются женщины. Каждая дочь такой женщины имеет 50% шанс стать носителем. Каждый родившийся у этой женщины мальчик имеет 50% шанс стать больным гемофилией.



По данным ВОЗ, от гемофилии в мире страдают 400 тысяч человек (один из 10 тысяч мужчин). В прежние времена больной гемофилией был заметен в массе людей из-за нарушенной походки, хромоты. Часто ему приходилось опираться на трость или костыли. Современные молодые люди с этим заболеванием во многом избежали подобных мучений и имеют все шансы на достойную жизнь. Достичь этого удалось благодаря адекватному лечению современными и безопасными лекарственными препаратами – концентратами факторов свертывания крови.



«Всемирный день гемофилии» отмечается каждый год под новым девизом, который акцентирует внимание на той или иной проблеме связанной с гемофилией. Девиз Всемирного дня гемофилии 2017 – Услышьте их голоса. Он посвящен проблемам женщин и девочек с нарушениями свертываемости крови.



Также в этот день…



1492 – Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию. Закончилось это открытием Америки, а Колумб стал всеобщим любимчиком. В честь него даже страну назвали – государство-рекордсмен по производству веществ, альтернативных водке.



1722 – Петр I ввел подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год. Петр вел безуспешную борьбу с бородами уже почти четверть века, но, похоже, что дело было не в принципе, а в возможности регулярно получать доход, не потратив ни копейки.



1820 – родился Александр Кортрайт, американский спортивный деятель, создатель правил бейсбола.



1839 – после распада федерации республик Центральной Америки образовалось государство Гватемала.



1875 – полковник британских войск в Индии Невилл Чемберлен придумал бильярдную игру «снукер».



1877 – Завершение Л.Н. Толстым романа «Анна Каренина».



1909 – родился Владимир Беляев (ум. 1990), русский и украинский советский писатель и публицист. По его трилогии «Старая крепость» снят одноименный телефильм.



1911 – родился Эрве Базен (наст. имя Жан Пьер Эрве-Базен), французский писатель, президент Академии Гонкуров («Племя женщин», «Смерть лошадки», «Матримония»).



1919 – во Франции впервые в мире принят закон о введении 8-часового рабочего дня.



1923 – родился Линдсей Андерсон (ум. 1994), английский кинорежиссер, обладатель «Оскара» («Дети четверга», «Эта спортивная жизнь», «О, счастливчик!»).



1924 – Образование голливудской киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer».



1941 – инженер Игорь Сикорский в США создал первый вертолет-амфибию.



1951 – родился Оливия Хасси, английская киноактриса, исполнительница главной роли в фильме Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта».



1959 – родился Шон Бин, англиЙский актер («Властелин колец», «Эквилибриум», «Перси Джексон и похититель молний», «Игры престолов»).



1961 – родился Игорь Тихомиров, музыкант, основатель группы «Джунгли», бас-гитарист «Кино», звукорежиссер «ДДТ», основатель рок-клуба «Полигон»(Спб).



1962 – родилась Александра Захарова, актриса («Криминальный талант», «Формула любви», «Убить дракона»), дочь небезызвестного Марка Захарова. « …И глазами так – УХ!»



1964 – в Англии выпущен первый альбом «Роллинг Стоунз», названный неожиданно – «The Rolling Stones».



1964 – американка Джерри Мок стала первой женщиной, облетевшей в одиночку вокруг Земного шара.



1968 – в СССР первые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных», которую тогда вел Александр Згуриди.



1968 – родилась Валерия (Алла Перфилова), российская эстрадная певица.



1970 – Пол Маккартни издал первый сольный альбом «McCartney», который поставил точку в карьере «Beatles».



1972 – родилась Дженнифер Гарднер, американская актриса («Сорвиголова», «Перл Харбор», «Королевство»).



1974 – родилась Виктория Адамс-Бекхэм, певица, актриса и жена Дэвида Бэкхема.



1980 – Южная Родезия стала Зимбабве.



1982 – английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой, признав новый Конституционный акт Канады.



1994 – группа «Pink Floyd» на четыре недели возглавил в Великобритании список самых популярных альбомов со своей новой работой «Division Bell».



2014 – европарламент своей резолюцией в Страсбурге «поставил крест» на проекте российского газопровода в Европу в обход Украины «Южный поток».



Именины отмечают: Адриан, Вениамин, Георгий, Иосиф, Никита, Николай, Федор.