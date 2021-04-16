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16.04.2021  06:00   

День голоса: события 16 апреля

Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.

Речь идёт о Всемирном дне голоса. В действительности этот праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящён феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская Академия отоларингологии.

Цель учреждения Международного дня голоса – привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса – дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания и т.д.

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16 апреля 2015 года Президентом Украины образовано Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины – государственный правоохранительный орган Украины с широкими силовыми полномочиями, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений.

Его создание предусмотрено Законом Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», принятым 14 октября 2014. На этапе законопроекта он назывался «О системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции». Закон вступил в силу 25 января 2015.

Задачей Национального бюро является противодействие криминальным коррупционным правонарушением, совершенным высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляющим угрозу национальной безопасности. Подобные структуры существуют в США, Польше, Франции, Сингапуре, Израиле и Индии.

Также в этот день...

В 1607 году началось заселение англичанами Вирджинии.

1705 – английская королева Анна произвела ученого Исаака Ньютона в рыцари.

1836 – конгресс США столкнулся с необычной проблемой. Выяснилось, что во время правления Джексона правительство скопило лишних 37 миллионов долларов. Конгресс усиленно решал, куда их теперь девать.

1844 – в семье букиниста родился будущий известный французский писатель Анатоль Франс (настоящее имя Анатоль Франсуа Тибо). Одними из самых известных его романов стали «Саламандра» (в оригинале название – «Харчевня королевы Гусиные лапы») и тетралогия «Современная история». А в 1921 году Анатоль Франс стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1863 – Н.Г. Чернышевский закончил работу над романом «Что делать?». Поставленный им вопрос пытаются решить до сих пор.

1867 – родился Уилбер Райт, американский изобретатель, авиаконструктор, летчик, старший из братьев – пионеров воздухоплавания.

1889 – родился сэр Чарльз Спенсер Чаплин, известный всему миру как бродяга Чарли из фильмов «Маленький бродяга», «Новые времена», «Огни большого города», «Золотая лихорадка».

1922 – в Вэст-Энде (Лондон) было зарегистрировано нападение невидимок на человека.

1924 – родился Генри Манчини, американский кинокомпозитор и дирижер. Получил за свою музыку 4 приза «Оскар» и 20 «Грэмми» («Розовая пантера», «Большая гонка», «Лунная река», и др.).

1939 – родился Иван Бортник, актер, исполнитель роли Промокашки в фильме «Место встречи изменить нельзя».

1941 – родился Сергей Никоненко, киноактер («Зимний вечер в Гаграх», «Инспектор ГАИ», «Московские каникулы»).

1943 – химик Альберт Хоффман открыл наркотическое действие LSD, случайно капнув небольшое количество этой кислоты себе на палец.

1947 – Бернард Барух впервые употребил термин «Холодная война» для обозначения отношений между СССР и США.

1954 – родилась Эллен Баркин, американская киноактриса («Кара небесная»).

1963 – состоялся старт космического корабля «Восток-5», пилотируемого первой в мире женщиной-космонавтом В. Терешковой.

1964 – американская летчица Джеральдина Мок стала первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

1978 – родился Иван Ургант, актер и телеведущий.

1995 – начал действовать телефонный международный код «380», который Украина первой получила среди стран бывшего СССР.

2000 – на референдуме большинство жителей Украины поддержало идею сокращения Верховной Рады, лишения депутатов неприкосновенности, создания двухпалатного парламента и право Президента на роспуск Рады. В результате, из четырех предложенных изменений в Конституцию парламент одобрил только один: президент может распускать Верховную Раду.

2003 – подписан Афинский трактат, по которому 10 новых стран стали членами ЕС.

Именины отмечают: Никита, Федосья.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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