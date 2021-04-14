14.04.2021 06:00

Марья – пустые щи: события 14 апреля

Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).

Название «зажги снега» связано с погодой. Солнце в эти дни вовсю начинает светить и играть бликами на снегу и в ручьях.

Пустые щи на Марию вспоминали не случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось только мечтать. Не зря говорили: «Захотел ты в апреле кислых щей!». Приходила пора варить апрельские щи — пустые, жидкие, служившие поводом для шуток: «Щи — хоть портянки полощи». В такой суп за неимением капусты обычно клали крапиву и щавель, которые как раз начинали зеленеть.



По старому стилю сегодня 1 апреля, а эта дата уже несколько столетий назад ассоциировалось с розыгрышами. Считалось, что если на Марию Египетскую обмануть двенадцать человек, будет везти все двенадцать месяцев в году. А девушки в этот день старались обмануть девять человек, чтобы после замужества муж им не изменял.



Также в этот день...



В 1744 году родился Денис Иванович Фонвизин, драматург, просветитель, создатель русской социальной комедии, автор нетленной комедии «Недоросль». Считал, что России нужны «фундаментальные законы». Во «Всеобщей придворной грамматике» писал: «Что есть придворный падеж? Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости».



1852 – при Университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (ныне – Исторический архив Украины в Киеве).



1863 – в Мариинском театре состоялась премьера первой украинской оперы «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского.



1894 – состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.



1909 – создана Англо-Персидская нефтяная компания (ныне – «Бритиш Петролеум»).



1912 – в ночь с 14 на 15 апреля «Титаник» столкнулся с айсбергом.



1927 – в шведском Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль «Вольво».



1945 – родился Ричи Блэкмор, британский гитарист-виртуоз, участник групп Deep Purple, Rainbow.



1951 – родился Петр Мамонов, поэт, музыкант («Звуки МУ») и актер.



1956 – Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение – первый видеомагнитофон. Кстати, первая коммерческая видеокассета (с концертом Гарри Ньюмена) появилась в тот же день в Англии, но в 1980 году.



1961 – родился Роберт Карлайл, англо-американский актёр.



1973 – родился Эдриан Броуди, америкаснкий актер, звезда «Пианиста» и «Кинг Конга».



1977 – родилась Сара Мишель Геллар, американская актриса.



1983 – в Великобритании поступили в продажу первые радиотелефоны.



1986 – в Бангладеш выпал самый тяжелый град (до 1.02 кг каждая градина).



1991 – из Музея Ван Гога в Амстердаме было похищено 20 картин на 500 млн долларов.

1990 – образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».



2003 – расшифрован человеческий геном.



Именины отмечают: Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.