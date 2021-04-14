Марья – пустые щи: события 14 апреля

Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
Название «зажги снега» связано с погодой. Солнце в эти дни вовсю начинает светить и играть бликами на снегу и в ручьях.
Пустые щи на Марию вспоминали не случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось только мечтать. Не зря говорили: «Захотел ты в апреле кислых щей!». Приходила пора варить апрельские щи — пустые, жидкие, служившие поводом для шуток: «Щи — хоть портянки полощи». В такой суп за неимением капусты обычно клали крапиву и щавель, которые как раз начинали зеленеть.
По старому стилю сегодня 1 апреля, а эта дата уже несколько столетий назад ассоциировалось с розыгрышами. Считалось, что если на Марию Египетскую обмануть двенадцать человек, будет везти все двенадцать месяцев в году. А девушки в этот день старались обмануть девять человек, чтобы после замужества муж им не изменял.
Также в этот день...
В 1744 году родился Денис Иванович Фонвизин, драматург, просветитель, создатель русской социальной комедии, автор нетленной комедии «Недоросль». Считал, что России нужны «фундаментальные законы». Во «Всеобщей придворной грамматике» писал: «Что есть придворный падеж? Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости».
1852 – при Университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (ныне – Исторический архив Украины в Киеве).
1863 – в Мариинском театре состоялась премьера первой украинской оперы «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского.
1894 – состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.
1909 – создана Англо-Персидская нефтяная компания (ныне – «Бритиш Петролеум»).
1912 – в ночь с 14 на 15 апреля «Титаник» столкнулся с айсбергом.
1927 – в шведском Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль «Вольво».
1945 – родился Ричи Блэкмор, британский гитарист-виртуоз, участник групп Deep Purple, Rainbow.
1951 – родился Петр Мамонов, поэт, музыкант («Звуки МУ») и актер.
1956 – Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение – первый видеомагнитофон. Кстати, первая коммерческая видеокассета (с концертом Гарри Ньюмена) появилась в тот же день в Англии, но в 1980 году.
1961 – родился Роберт Карлайл, англо-американский актёр.
1973 – родился Эдриан Броуди, америкаснкий актер, звезда «Пианиста» и «Кинг Конга».
1977 – родилась Сара Мишель Геллар, американская актриса.
1983 – в Великобритании поступили в продажу первые радиотелефоны.
1986 – в Бангладеш выпал самый тяжелый град (до 1.02 кг каждая градина).
1991 – из Музея Ван Гога в Амстердаме было похищено 20 картин на 500 млн долларов.
1990 – образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
2003 – расшифрован человеческий геном.
Именины отмечают: Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.
Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Погоду определяет малоподвижный атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
влажность:
давление:
ветер: