09.04.2021 06:00

Всемирный фестиваль овсянки: события 9 апреля

Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 9 апреля

«Овсянка, сэр» – эту британскую классическую фразу помнит, наверное, каждый. Овсянка считается признанным английским блюдом, национальной особенностью. В англоговорящих странах давленный овес (овсяные хлопья) известен под названием «протестантский овес» (англ. Quakers oats). Так же называется и каша из хлопьев. Однако не только туманный Альбион может похвастать своей любовью к этому замечательному блюду.



Ежегодно во вторую пятницу апреля в американском городке Сент-Джордж (штат Южная Каролина) начинается трехдневный фестиваль, посвященный овсянке. И называется он ни много, ни мало – Всемирным фестивалем овсянки (World Festival of Oatmeal). Вот так!



Впервые фестиваль был проведен в 1985-м году. Это случилось после того, как Билл Хантер, менеджер супермаркета «Piggly Wiggly», заметил, что жители Сент-Джорджа покупают овсянку в значительно больших количествах, чем в других городах, и едят ее с неизменным удовольствием и аппетитом. Так и родился этот фестиваль, напоминающий толстеющей на гамбургерах американской публике о здоровом продукте питания…

Также в этот день...



В 1336 году родился Тамерлан, один из известных мировых завоевателей, сыгравший заметную роль в истории Средней Азии и Кавказа.



1682 – Робер де ла Саль воздвиг крест и провозгласил дельту реки Миссисипи владением короля Франции Людовика XIV. В честь короля территория была названа Луизианой.



1699 – царь Петр I издает указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».



1799 – английский химик Хемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства веселящего газа.



1821 – родился Шарль-Пьер Бодлер, французский поэт.



1860 – французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл сделал первую звукозапись, которая хранится в парижском архиве.



1866 – закон о гражданских правах предоставил всем жителям США, кроме индейцев, равные права.



1898 – родился Поль Робсон, американский негритянский певец-бас, актер, общественный деятель.



1926 – родился Всеволод Сафонов, киноактер («Белорусский вокзал», «Дежа вю»).



1926 – родился Эрнст Неизвестный, скульптор.



1926 – родился Хью Хефнер, основатель империи Playboy. То, то у него есть еще порох в пороховницах, Хеф доказал, женившись 31 декабря 2012 года на молодой модели Кристал Харрис.



1930 – в Нью-Йорке впервые продемонстрирован публике видеотелефон (видеофон). Связь, установленная между компаниями Bell Laboratories и AT&T, позволила собеседникам не только слышать, но и видеть друг друга.



1933 – родился Жан-Поль Бельмондо, французский актер.



1933 – родился Жан Мария Волонте, итальянский актер.



1940 – вторжение нацистской Германии в Норвегию и Данию. Начало Датско-Норвежской операции во время второй мировой войны.



1962 – родился Игорь Подольчак, украинский художник и режиссер.



1963 – Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.



1966 – Ватиканом был официально отменен просуществовавший более четырех столетий так называемый Индекс запрещенных книг. В него включались неугодные Церкви произведения богословов, ученых и беллетристов.



1966 – родилась Синтия Никсон, американская актриса («Секс и город»).



1970 – Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию «Битлз» как группы.



1974 – в Керчи спущен на воду первый советский супертанкер «Крым».



1979 – родилась Альбина Джанабаева, певица.



1989 – американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.



1990 – родилась Кристен Стюарт, американская актриса, она же Белла Свон из нашумевшей «Сумеречной саги».



1991 – принятие Верховным Советом Грузии Акта о восстановлении государственной независимости.



2003 – Европарламент одобрил вступление в Европейский союз 10 новых членов: Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Словении.



2005 – состоялась церемония бракосочетания наследного принца Великобритании, принца Уэльского Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз.



Именины отмечают: Иван, Матрена, Федосий, Эммануил.