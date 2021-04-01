01.04.2021 06:00

1 апреля – День смеха и коньяка

Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.

Считается, что этот обычай впервые возник во Франции. Но еще древние римляне отмечали 17 февраля «праздник глупых».

Некоторые убеждены в том, что эта традиция зародилась в древней Индии, жители которой и по сей день 31 марта отмечают «День шуток».



Исландские саги гласят, что обычай обманывать 1 апреля был введен богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.



Еще по одной версии, обычай шутить 1 апреля связан с переносом нового года. До второй половины XVI века европейский новый год начинался в конце марта. К этому событию готовились, ходили друг к другу в гости, дарили подарки. Сама встреча Нового года происходила 1 апреля. Позднее, по указу французского короля, начало года официально стали отмечать 1 января, но многие подданные продолжали праздновать 1 апреля. Чтобы изжить старые традиции, их стали называть «первоапрельскими дураками», стало модным их разыгрывать и высмеивать.

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1 апреля отмечается неофициальный, известный преимущественно в кругах специалистов-производителей, а также поклонников одного из крепких алкогольных напитков праздник – День рождения коньяка.



Коньяк представляет собой крепкий алкогольный напиток, разновидность бренди, то есть винного дистиллята, производящийся по строгой технологии из определённых сортов винограда в конкретной местности.



Название «Cognac» французского происхождения и указывает на наименование городка и местности (региона) в которой он расположен. Именно здесь и только здесь производится этот знаменитый алкогольный напиток. К слову надпись на бутылках «коньяк» свидетельствует о том, что содержимое не имеет отношения к настоящему напитку, так как законодательством Франции и строгими регламентами производителей этой страны чётко прописаны требования к изготовлению этого алкогольного напитка. Причём малейшие отклонения от технологии выращивания сорта винограда, процесса производства, хранения и разлива могут лишить производителя лицензии.



В этих же регламентах сокрыта и дата, считающаяся Днём рождения коньяка. Связана она с тем, что всё заготовленное для производства коньяка и перебродившее за зиму молодое виноградное вино должно быть разлито по бочкам до 1 апреля. Обусловлена эта дата также спецификой производственного процесса, так как наступление весеннего потепления и переменчивость весенней погоды в этом регионе Франции могут негативно сказаться на вкусовых качествах напитка, что нарушит технологию производства коньяка. С этого момента (1 апреля) начинается отсчёт возраста или выдержки коньяка. Эти регламенты были утверждены во Франции впервые в 1909 году, после чего неоднократно дополнялись.



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Первого апреля наши языческие предки справляли один занятный праздник. Скорее даже не праздник, а некий рубеж. Этот день считался Днем пробуждения домового. Древние славяне верили, что на зиму, он, подобно многим животным и духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу по дому.



Конечно, наш далекий предок пытался умаслить недовольного домового кашкой, молочком и хлебом, но как известно, к хлебу обязательно должны прилагаться и зрелища. Такими зрелищами для проснувшегося духа становились повсеместные гуляния, шутки, смех людей в доме, которые разыгрывали друг друга весь день. Со временем, про встречу весны, и умасливание домового первого апреля забыли, но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот день осталась. Как осталась поговорка: первого апреля никому не верят.

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А еще сегодня – Международный день птиц. Отмечается в связи с заключением в 1906 году Международной конвенции по охране пернатых. Этот праздник возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, а затем пришел в Европу. Дата проведения выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники. Напомним, что во вторые выходные мая отмечается еще один очень известный «птичий» праздник — Всемирный день мигрирующих птиц.



Также в этот день...



В 1748 году начались раскопки древнеримского города Помпеи, ставшего жертвой извержения Везувия.



1778 – нью-орлеанский бизнесмен Оливер Поллак (англ. Oliver Pollock) придумал знак доллара – $.



1808 – император Александр I провозгласил «навечное» присоединение Финляндии к России.



1809 – родился Николай Васильевич Гоголь, русский писатель.



1873 – родился Сергей Рахманинов, русский композитор, пианист и дирижер.



1875 – английская «Таймс» становится первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.



1877 – впервые на русском языке в Мариинском театре была поставлена опера «Аида».



1889 – в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.



1890 – бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.



1906 – родился Александр Яковлев, советский авиаконструктор, создатель знаменитых самолетов марки Як.



1920 – родился Тосиро Мифунэ, японский актер, главный самурай японского кино. Свои звездные роли сыграл в картинах Акиры Куросавы.



1924 – Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал свой первый рассказ «Летчик».



1930 – после премьеры фильма «Голубой ангел» взошла звезда Марлен Дитрих.



1938 – в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.



1940 – в Нью-Джерси впервые демонстрируется электронный микроскоп.



1944 – родился Владимир Крайнев, пианист.



1950 – западногерманская газета «Висбаден тагеблатт» публикует сенсационную фотографию пилота НЛО, потерпевшего аварию вблизи города. На снимке пилот идет в сопровождении двух офицеров американской армии. Инопланетянин метрового роста в кислородной маске; под фотографией поясняется, что у него одна нога и передвигается он прыжками. Фотографию перепечатают почти все газеты мира. Лишь через много лет сотрудники газеты сознаются, что это была первоапрельская шутка; за инопланетянина сошла дочь одного из коллег.



1965 – родился Вячеслав Петкун, лидер и вокалист группы «Танцы минус».



1967 – состоялась премьера фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».



1976 – Стив Джобс и Стив Возняк основывают Apple Computer Company.



1995 – еженедельник «Собеседник» в качестве первоапрельской шутки публикует материал о ненормативной лексике, за что прокуратура России возбудит против газеты уголовное дело.



2004 – Федеральным управлением авиации США была выдана самая первая в мире лицензия для осуществления полётов на орбиту — для частного управляемого космического корабля «SpaceShipOne».



2004 – открылась почта Gmail от Google.



Именины отмечают: Дарья, Иннокентий, София.