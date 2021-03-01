01.03.2021 06:00

День кошек и комплиментов: события 1 марта

Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.

Каждый год 1 марта в очень многих странах мира отмечается Всемирный день кошек, который объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Традиция празднования этого дня возникла стихийно, и хотя до сих пор Всемирный праздник кошек нигде официально не утвержден, это не мешает любителям этих животных чествовать своих питомцев.



Популярность праздника объясняется прежде всего тем, что кошки испокон веков были и остаются самыми популярными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам.



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О таком интересном празднике, как Всемирный день комплимента, мало информации. Нет достоверных сведений о том, кем и когда учрежден. Также нет и единого мнения о точной дате его проведения – одни предлагают отмечать этот праздник 1 марта, а другие – 21 марта.



Главное, что известно, это идея учреждения праздника – спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, тёплым, по-доброму запоминающимся и сближающим.



Этот праздник ни к чему не обязывает: ни к подаркам, ни к специальной подготовке, ни к накрытию праздничного стола. Просто он лишний раз напоминает нам о великой силе слова, сказанного искренне и от чистого сердца.



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Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны.



Он установлен в 1990 году, отмечается в странах — членах Международной организации гражданской обороны (МОГО) с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.



День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.



Среди направлений деятельности МОГО следует выделить следующие: подготовка национальных кадров в области управления в период чрезвычайных ситуаций; оказание технической помощи государствам в создании и совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения; пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне и вопросам управления в период чрезвычайных ситуаций.



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Новый праздник – День «Ноль дискриминации» – отмечается 1 марта по решению ООН с 2014 года. Инициатором учреждения выступили руководители ЮНЭЙДС – Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД.



Учредители новой даты изначально пытались привлечь внимание к проблемам людей с ВИЧ и СПИД. Низкая осведомленность людей в отношении ВИЧ/СПИДа нередко становится причиной дискриминации ВИЧ-инфицированных людей и больных СПИДом. А дискриминация, в свою очередь, приводит к ограничению доступа к медицинскому обслуживанию.



В этом году, 1 марта, в День «ноль дискриминации», ЮНЭЙДС призывает каждого высказаться за «ноль дискриминации», чтобы дискриминация не становилась препятствием для реализации мечты, для амбиций и для достижения целей.



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В 2011 году у людей и организаций, чья деятельность связана с Интернетом, появился новый праздник, – День хостинг-провайдера. В настоящее время праздник относится к числу неформальных. Он пока не получил поддержки со стороны государства и не попал в официальный календарь дат. Однако многие компании, занимающиеся предоставлением услуг интернет-хостинга, уже приняли этот праздник в качестве профессионального.



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А японцы сегодня борются за мир с помощью бикини. Праздник этот так и называется: Национальный день борьбы за мир в Японии – День Бикини. 1 марта 1954 года США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини. Мощность этого взрыва была эквивалентна взрыву тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Жертвами испытаний стали рыбаки нескольких японских рыболовных шхун – большинство из них умерли от лучевой болезни, не дожив и до 60 лет.

Также в этот день...

В 1325 году Москва стала церковным центром Руси. Московский князь Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.



1445 – появился на свет Сандро Боттичелли, великий итальянский живописец эпохи Возрождения.



1555 – Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний. Споры о правдивости предсказаний Нострадамуса продолжаются до сих пор, ведь толковать его катрены можно как угодно, подстраивая их под любое время и почти под любого правителя. Сейчас уже трудно установить, были ли пророчества результатом наследственного дара ясновидения или это просто галлюцинации.



1565 – португальцы основали в Бразилии колонию: белоштанный город, который первоначально назывался Сан-Себастьян де Рио-де-Жанейро.



1810 – родился Фредерик Шопен, знаменитый польский композитор и пианист-виртуоз.



1869 – Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.



1872 – в Йеллоустоуне образован первый в мире национальный парк.



1904 – родился Гленн Миллер, американский музыкант, руководитель свингового оркестра, носящего его имя.



1928 – в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный витамином F.



1937 – родился Евгений Дога, молдавский советский композитор, автор музыки к фильмам «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Одиноким предоставляется общежитие», «Валентин и Валентина».



1938 – родился Борислав Брондуков, актер, народный артист Украинской ССР («Афоня», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зеленый фургон»).

1943 – Корюковская трагедия – массовое убийство 6700 жителей села Корюковка (ныне город в Черниговской области Украины), совершенное 1-2 марта 1943 отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны. Масштабы трагедии – исключительные среди населенных пунктов Украины, СССР и Европы. Корюковские убийства по количеству жертв почти в 45 раз превышают белорусскую Хатынь, в 41 – чешское Лидице, в 12 – французский Орадур.

1947 – начал свою деятельность Международный валютный фонд.



1963 – родился Томас Андерс (настоящее имя Бернд Вайнгдунг), известное немецкое поп-диво, солист группы «Modern Talking».



1966 – советская станция «Венера-3» стала первым объектом, достигшим Венеры. Автоматическая межпланетная станция «Венера-3» доставила на поверхность планеты первый вымпел. Так была проложена первая межпланетная трасса и была доказана возможность достижения планет Солнечной системы.



1969 – родился Хавьер Бардем, испанский актер, лауреат премии «Оскар» 2007 года.



1980 – родилась Анна Семенович, певица, актриса и шоу-фигуристка, экс-солистка группы «Блестящие».



1987 – проведенное во Франции исследование показало, что самый переводимый в мире автор – В. И. Ленин.



1991 – шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политическое требование – отставки Горбачева.



1994 – родился Джастин Бибер, канадский певец, «подросток-сенсация».



1998 – в Нью-Йорке совершена перевозка здания рекордного веса – перевезен театр весом 3400 тонн.



1998 – вступило в силу соглашение «о партнерстве и сотрудничестве» между Европейским союзом и Украиной.



2011 – Стив Джобс представил Ipad 2.



Именины отмечают: Анна, Данила (Даниил), Илья, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор, Юлиан.