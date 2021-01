29.01.2021 06:00

День памяти героев Крут: события 29 января

Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.

29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в неравный бой с шеститысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику.

Точное количество погибших студентов официально нигде не зафиксировано. По показаниям участников событий, были убиты более 250 человек с украинской стороны. Известны имена только 27 студентов, которых взяли в плен и расстреляли. Их тела позже были торжественно перезахоронены на Аскольдовой могиле в Киеве.



Украинский советский поэт Павел Тычина посвятил героическому поступку студентов стихотворение «Памяти тридцати».



Во времена СССР события под Крутами или замалчивались, или обрастали мифами и догадками. В основном это обвинения в адрес Центральной Рады и военного украинского командования, которые допустили гибель 300 юнкеров и студентов. Но ни один из историков не написал о том, что бой под Крутами был победой, а не поражением: ценой своих жизней юнкера, студенты и вольные козаки задержали наступление противника на два дня. Это дало возможность подавить в городе восстание большевиков, не дать противнику с ходу захватить Киев, а также вовремя подписать мирный договор с Германией и ее союзниками.



Однако окончательно наступление большевиков остановить не удалось. Скоро Центральная Рада была вынуждена эвакуироваться из Киева. Но перед этим 22 января она издала Четвертый Универсал, в котором объявляла о создании независимого украинского государства.



В 2006 году на станции Круты открыли Мемориал памяти героев Крут. Автор мемориала Анатолий Гайдамака представил памятник как насыпанный холм высотой семь, на котором установлена 10-метровая красная колонна - копия колонн фасада Красного корпуса Киевского национального университета им.Т.Шевченко, откуда было большинство увековеченных студентов-героев. Также мемориальный комплекс включает в себя часовню. Вблизи памятника выкопано озерцо в форме креста.



29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции – была принята декларация, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны. Именно с момента принятия Делийской декларации и ведет свою историю День мобилизации против угрозы ядерной войны.



В настоящее время многие страны мира имеют на своем вооружении ядерное оружие, но вот применение его запрещено. Это связано с печальными событиями 1945 года, когда на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены две бомбы, унесшие многие жизни, а последствия этих событий отражаются до сих пор. И хотя тогда ядерное оружие в первый и последний раз за всю мировую историю использовалось в военных действиях, но все последующие десятилетия международная дипломатия и военная стратегия государств находились под сильным влиянием разрабатывавшихся планов ведения возможной ядерной войны. А создание новых видов ядерного оружия оставляет вопрос ядерной угрозы для многих государств одной из актуальных тем международной дипломатии и сегодня.



