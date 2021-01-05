05.01.2021 06:00

Печем печенье в форме овечек, коровок, птиц: события 5 января

В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.

Добрый хозяин проявлял по отношению к ним особую заботу – давал много корма, наводил порядок в хлеву и птичнике.

В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц. Это делалось для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых. А чтобы нечистая сила не оставила на выпечке следа, ее сразу же заворачивали в полотенце.



Также поступали и с лепешками из отрубей, которые также было принято готовить в Федулов день. Правда, в отличие от печенья, лепешки не подавали к столу – их несли в хлев, где по частям скармливали животным. Домашней птице в качестве угощения доставалось отборное зерно.



5 января нельзя в работе применять острые предметы. Согласно поверью, если человек поранится, то будет болеть весь год. Женщинам не рекомендуется подрубать или подшивать подол, иначе жизнь их укоротится. Также на этот день не планируют проведение серьезных операций, стараются перенести их на другую дату.



Также в этот день...



В 1769 году Джеймс Уатт получил патент на свою паровую машину.



1855 – родился Кинг Жилетт, производитель безопасных бритв.



1875 – в Париже открыто здание национального оперного театра «Гранд-опера».



1892 – был получен первый удачный снимок Северного сияния.



1896 – в австрийской газете была опубликована статья об открытом немецким ученым Вильгельмом Рентгеном излучении.



1927 – опубликованы первые в мире подводные цветные фотографии.



1932 – родился Умберто Эко, итальянский писатель, философ, историк-медиевист («Имя Розы»).



1933 – в Сан-Франциско началось строительство одного из самых известных в мире мостов над проливом Золотые ворота. Завершено строительство было в 1937 году. Мост длиной 1280 метров с шестью рядами движения и двумя пешеходными дорожками подвешен на двух главных канатах толщиной 93 см, закрепленных на стальных опорах высотой 227 м.



1941 – Хаяо Миядзаки, один из самых значительных аниме-режиссеров («Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Небесный замок Лапута»).



1946 – Дайан Китон, американская актриса, продюсер и режиссер, лауреат премии «Оскар» («Энни-холл», «Клуб брошенных жен», «Отец невесты», «Крестный отец»).



1948 – показан первый цветной документальный фильм.



1957 – в первом номере журнала «Техника – молодежи» за 1957 год началась публикация романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» – этапного в развитии советской фантастики.



1969 – родился Мэрилин Мэнсон (настоящее имя – Брайан Хью Уорнер), американский рок-музыкант, известный своим эксцентричным поведением.



1975 – родился Брэдли Купер, американский актер, четырехкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень – псих» (2012), «Афера по-американски» (2013), «Снайпер» (2014) и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм».



1997 – Россия объявляет о выводе войск с территории Чечни, что стало формальным признаком окончания двухлетней неудачной русско-чеченской войны.



2006 – «Intel» представил первый процессор линейки «Core».



2011 – количество интернет-пользователей в мире достигло 2 миллиардов.



Именины отмечают: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.