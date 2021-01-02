02.01.2021 07:45

2 января: народный праздник домоседов

Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.

Традиционно в этот день в церквях проходили молебны, направленные на охрану жилища. Церковь призывала поклониться месту, где проживает семья и совершить крестный ход с иконой вокруг него. Это должно было защитить дом и семью от различного рода несчастий и голода.

Женщинам нужно было подготовить дом к празднику — вымыть пол, почистить да подкрасить.



Молодежь же вовсю готовилась с святкам: формировались рождественские ватаги для весёлых колядований и все готовили различное праздничное снаряжение — Дидух, «Паучки», «Ежики», а также учили тексты рождественских колядок.



По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.



Также в этот день...



В 1635 году кардинал Ришелье основал Французскую академию.



1649 – Богдан Хмельницкий был триумфально встречен в Киеве как освободитель Украины от Речи Посполитой.



1839 – Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.



1905 – командующий русским гарнизоном в Порт-Артуре сдал город японским войскам.



1912 – родился Ренато Гуттузо, итальянский художник, представитель итальянского неореализма.



1920 – родился Айзек Азимов, американский ученый-биохимик и писатель-фантаст. Азимов удостоен всех главных литературных наград в области фантастики.



1927 – родился Юрий Григорович, в прошлом артист балета, а затем балетмейстер, хореограф и педагог с мировым именем.



1928 – авиакомпания «Пан Американ» впервые в мире ввела в должность стюардов-мужчин.



1929 – в России объявлено о введении 7-часового рабочего дня.



1947 – родился Александр Тихонов, спортсмен-биатлонист, олимпийский чемпион.



1963 – родился Сергей Жигунов, российский актер и продюсер.



1975 – родился Александр Шовковский, украинский футболист, вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины.



1975 – Чарли Чаплин произведен в рыцари Британской империи.



1992 – прекратились полномочия народных депутатов СССР.



1992 – Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признали независимость Украины.



1999 – произошел мощный снежный ураган на Среднем Западе США. В частности в Чикаго намело снежного покрова на 487 мм при температуре -25 ° С. Такой удар стихии привел к гибели 68 человек.



Именины отмечают: Антон, Даниил (Данила), Иван, Игнатий.