2 января: народный праздник домоседов

Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
Традиционно в этот день в церквях проходили молебны, направленные на охрану жилища. Церковь призывала поклониться месту, где проживает семья и совершить крестный ход с иконой вокруг него. Это должно было защитить дом и семью от различного рода несчастий и голода.
Женщинам нужно было подготовить дом к празднику — вымыть пол, почистить да подкрасить.
Молодежь же вовсю готовилась с святкам: формировались рождественские ватаги для весёлых колядований и все готовили различное праздничное снаряжение — Дидух, «Паучки», «Ежики», а также учили тексты рождественских колядок.
По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.
Также в этот день...
В 1635 году кардинал Ришелье основал Французскую академию.
1649 – Богдан Хмельницкий был триумфально встречен в Киеве как освободитель Украины от Речи Посполитой.
1839 – Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.
1905 – командующий русским гарнизоном в Порт-Артуре сдал город японским войскам.
1912 – родился Ренато Гуттузо, итальянский художник, представитель итальянского неореализма.
1920 – родился Айзек Азимов, американский ученый-биохимик и писатель-фантаст. Азимов удостоен всех главных литературных наград в области фантастики.
1927 – родился Юрий Григорович, в прошлом артист балета, а затем балетмейстер, хореограф и педагог с мировым именем.
1928 – авиакомпания «Пан Американ» впервые в мире ввела в должность стюардов-мужчин.
1929 – в России объявлено о введении 7-часового рабочего дня.
1947 – родился Александр Тихонов, спортсмен-биатлонист, олимпийский чемпион.
1963 – родился Сергей Жигунов, российский актер и продюсер.
1975 – родился Александр Шовковский, украинский футболист, вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины.
1975 – Чарли Чаплин произведен в рыцари Британской империи.
1992 – прекратились полномочия народных депутатов СССР.
1992 – Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признали независимость Украины.
1999 – произошел мощный снежный ураган на Среднем Западе США. В частности в Чикаго намело снежного покрова на 487 мм при температуре -25 ° С. Такой удар стихии привел к гибели 68 человек.
Именины отмечают: Антон, Даниил (Данила), Иван, Игнатий.
День хорош для творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: нужно заставить себя заниматься делами.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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