27.11.2020 06:00

Черная пятница vs День отказа от покупок: события 27 ноября

В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.



//Facebook

Это день огромных скидок и распродаж, главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.

В этот день магазины получают от 20 до 50% своей годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди. Не без доли сарказма эту пятницу ноября называют «черной пятницей».



Традиция безудержного шоппинга возникла в Америке ещё в 19 веке, когда крупнейшие торговые сети начали устраивать грандиозные предрождественские распродажи, стимулируя покупателей на покупки невероятными размерами скидок, бонусов, особенными подарками и т.д. А сам термин «Чёрная пятница» появился только в 1966 году в Филадельфии.



Существует две общепринятые версии о происхождении названия. По одной, день так называли из-за огромных пробок на дорогах, которые образовывались на следующий день после Дня благодарения. По другой, название Чёрная пятница произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль – чёрными, а так как выручка в этот день была огромной, то и чёрный цвет в отчетности преобладал.



* * *



В противовес шопоголическому безумству сегодня отмечатся День отказа от покупок. Люди во многих странах мира на сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление - опасная тенденция.



Идея этого праздника-акции зародилась в Америке в 1992 году. С инициативой отказаться от покупок выступил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн. По его мнению, причину финансового кризиса нужно искать не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а в культуре избыточного и бездумного потребления.



Условия участия в этой акции просты – в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений. Кроме того, активисты проводят акции под девизом «Ради мира на земле ничего не покупай!», чтобы привлечь внимание общественности. Акции представляют собой мирные демонстрации в торговых центрах, а также показ «антирекламных» роликов, сообщающих о том, что средний житель США покупает в пять раз больше товаров, чем мексиканец, в десять раз больше, чем китаец, и в тридцать раз больше, чем гражданин Индии.

Также в этот день...



В 1095 году Папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозгласил Первый крестовый поход. С тех пор ни один Гроб (пусть этот был и Господень) в истории не добывался такой оравой и такими силами.



1701 – в шведском городе Упсала родился Андерс Цельсий – астроном, геолог и метеоролог, который не хуже славян знал, что такое градус. Самое известно достижение Цельсия – это шкала термометра, которая была поделена на 100 градусов. Интересно, что первоначально Цельсий задал в ней температуру кипения воды при 0°, а таяния при 100°. И лишь потом другой швед – биолог Линней «перевернул» ее и сделал такой, какой мы знаем.



1895 – Альфред Нобель написал в Париже завещание, которое поместил в банк в Стокгольме. Когда спустя год он скончался, оказалось, что изобретатель динамита на заработанные на нем средства учредил премии за достижения в области физики, химии, медицины, физиологии, литературы и за миротворческую деятельность, направленные на благо человечества.



1801 – родился Александр Варламов, русский композитор, автор известных романсов. Такие из них, как «Красный сарафан», «Вдоль по улице метелица метет» стали народными песнями.



1895 – в Харькове появилась первая поликлиника: «при Харьковском Военном госпитале по ходатайству профессоров университета М.М. Ломиковского и Л.В. Орлова открыт прием приходящих посторонних больных».



1895 – скончался Александр Дюма (сын), французский драматург, автор «Дамы с камелиями».



1939 – родилась Галина Польских, актриса театра и кино («Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве», «Суета сует», «По семейным обстоятельствам»).



1939 – английская компания «Бритиш импириал кемикэл индастрис» начала промышленное производство полиэтилена.



1942 – родился Джимми Хендрикс, американский рок-музыкант.



1940 – родился Брюс Ли, мастер восточных единоборств и звезда каратэшных боевиков.



1951 – родилась Кэтрин Бигелоу, американский режиссер, чей «Повелитель бури» вырвал Оскара у «Аватара». Которого, кстати, снял бывший супруг Кэтрин – Джеймс Кэмерон.



1953 – родился Борис Гребенщиков, поэт, музыкант, лидер группы «Аквариум». Гуру, в общем, куда уж тут денешься...



1953 – умер Юджин О’Нил, американский драматург, лауреат Нобелевской премии 1936 года («За горизонтом», «Душа поэта», «Разносчик льда грядет»).



1971 – советская космическая станция «Марс-2» достигла «красной» планеты. Но, как всегда, не без лажи: спускаемый аппарат не смог совершить мягкую посадку и разбился о поверхность планеты.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Валериан, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иосиф, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.