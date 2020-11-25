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25.11.2020  06:00   

День защиты женщин: события 25 ноября

Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.


// un.org

Исторической предпосылкой Дню стало событие, произошедшее в 1961 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабал, которые были политическими активистками.

С 2009 года стала проводиться глобальная кампания «Окрась мир в оранжевый цвет». Ее участники одевают одежду или аксессуары оранжевого цвета, чтобы выразить свою солидарность с движением во имя будущего, свободного от насилия в отношении женщин и девочек.

Глобальная кампания этого года пройдет под темой «Окрась мир в оранжевый цвет: Поколение равенства выступает против изнасилований». 25 ноября будет дан старт акции по борьбе с изнасилованиями в ходе вооруженных конфликтов. Она будет реализовываться два года в рамках Кампании Генерального секретаря «СООБЩА» (UNiTE) по борьбе с насилием в отношении женщин.

Как и в предыдущие годы, с 25 ноября по 10 декабря пройдут «16 дней активных действий», которые завершатся в день, когда отмечается День прав человека.

Во многих городах мира пройдут соответствующие мероприятия, а знаменитые здания будут подсвечены оранжевым светом.

Принять участие участие в кампании можно в социальных сетях, используя хэштеги #GenerationEquality #orangetheworld, #spreadtheword.

Также в этот день...

В 1562 году родился Лопе де Вега, испанский драматург («Собака на сене», «Учитель танцев»).

1810 – родился Николай Пирогов, величайший военно-полевой хирург.

1867 – Альфред Нобель запатентовал изобретенный им динамит.

1884 – в США запатентовано сухое молоко.

1887 – родился Николай Вавилов, русский генетик, селекционер.

1909 – в Германии Карл Хофман разработал технологию получения синтетического каучука из бутадиена.

1913 – русский летчик П.Н. Нестеров впервые выполнил «мертвую петлю».

1918 – венгерская пацифистка Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом.

1925 – родилась Нонна (Ноябрина) Мордюкова, актриса, народная артистка СССР («Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова», «Бриллиантовая рука», «Родня»).

1926 – родился Пол Андерсон, американский писатель-фантаст.

1942 – подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи, позднее известной как «Нормандия-Неман».

1956 – скончался Александр Довженко, кинорежиссер, драматург, народный артист СССР.

1971 – родилась Кристина Эпплгэйт, американская актриса («Женаты и с детьми», «Друзья»).

1984 – родился Гаспар Улье, французский актер («Долгая помолвка», «Братство волка», «Париж, я люблю тебя»).

1992 – на экраны США вышел фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером в главных ролях.

Именины отмечают: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Екатерина, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Семен, Степан, Федор, Юлиан.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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